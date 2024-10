Jeff Bezos sostiene que la confianza en los medios es crítica. Su decisión de no respaldar candidatos busca restaurar la credibilidad en el periodismo.

La confianza en los medios de comunicación se encuentra en una crisis profunda. Jeff Bezos, propietario de The Washington Post, habló sobre la situación. Argumentó que los medios deben recuperar la credibilidad perdida. En un editorial publicado en The Washington Post, Bezos establece una analogía entre la confianza necesaria en las máquinas de votación y la que requieren los medios de comunicación para ser creíbles ante el público.

La doble dimensión de la credibilidad

Las máquinas de votación deben cumplir dos requisitos esenciales: contar los votos con precisión y, crucialmente, que la población confíe en que realmente lo hacen. Esta doble dimensión de la credibilidad se refleja también en el periodismo, señala The Washington Post.

A pesar de que los medios pueden operar con rigor y honestidad, no logran que el público comparta la misma percepción. En su análisis, Bezos destaca que los votantes indecisos rara vez fundamentan su elección en el respaldo de un medio, lo que indica una pérdida de confianza generalizada en la prensa.

Un punto central en su argumento es la percepción de sesgo que crean los medios al tomar posturas políticas. Esta percepción de falta de independencia es perjudicial.

Para ilustrar su punto, Bezos cita a Eugene Meyer, antiguo publisher de The Washington Post, quien también tomó la decisión de evitar apoyos a candidatos. Aunque Bezos reconoce que esta decisión por sí sola no restaurará la confianza, la considera un paso importante hacia la recuperación de la credibilidad.

Sin embargo, la oportunidad de implementar este cambio se vio opacada por una coincidencia desafortunada. El mismo día en que se anunció esta decisión, un alto ejecutivo de Blue Origin se reunió con Donald Trump. Bezos asegura que no existe ninguna conexión entre ambos eventos y que se trató de una reunión programada a última hora.

La desconfianza y la competencia

El desafío para los medios de comunicación es aún mayor en un entorno donde la desinformación abunda. A medida que los podcasts ganan protagonismo, muchos medios tradicionales se ven relegados a un segundo plano. La influencia de personalidades como Joe Rogan, quien tuvo una notable audiencia al entrevistar a Trump, subraya esta tendencia. Según The Washington Post, el fenómeno de los podcasts transformó la forma en que los ciudadanos reciben información, haciendo que los medios tradicionales pierdan relevancia.

A pesar de los esfuerzos de Bezos por reforzar la independencia de The Washington Post, la realidad es que la desconfianza hacia los medios alcanzó niveles históricos. Un informe de Gallup revela que incluso los congresistas son considerados más confiables que los medios de comunicación. Esta desconfianza no solo es un problema para The Washington Post, sino para toda la industria periodística.

En resumen, el camino hacia la restauración de la credibilidad es complejo y multifacético. Jeff Bezos planteó un desafío tanto a la industria como al público: recuperar la confianza es crucial para la supervivencia del periodismo en una era dominada por la desinformación y la polarización.