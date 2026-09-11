JD Vance da un paso clave en su futuro político en EE.UU.

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aprovechó el jueves, 11 de septiembre de 2026, el cierre de la convención republicana en Dallas para proyectarse como posible candidato presidencial en 2028. Ante una audiencia entusiasta, presentó al Partido Demócrata como una amenaza para la prosperidad del país, informó El País.

Durante un discurso de 40 minutos, Vance acusó a los demócratas de haber dejado atrás las posiciones tradicionales del partido. También defendió la ciudadanía por nacimiento, la familia tradicional, una política migratoria más dura y la lucha contra el crimen.

El público respondió con gritos de “¡J. D., J. D., J. D!”. Un asistente incluso pidió que Vance suceda a Donald Trump en la Casa Blanca. El vicepresidente evitó comprometerse y aseguró que primero deben ganar las elecciones de noviembre.

Vance protagonizó una polémica por una bandera mexicana

La intervención de Vance estuvo marcada por un incidente ocurrido antes de su discurso. Un manifestante intentó entrar al recinto con una bandera mexicana y otra palestina. La seguridad lo expulsó.

Vance respondió con dureza. “Si tanto quieres a México, vete de una vez a ese país”, afirmó. También calificó al manifestante de “idiota” y lo presentó como un símbolo de la izquierda radical, según El País.

El discurso incluyó ataques contra la inmigración, el islam, las políticas de género y la izquierda estadounidense. El senador Ted Cruz también cargó contra figuras progresistas y defendió una postura dura frente a la inmigración y la ley islámica.

Trump cierra la convención con su mensaje político

Trump reservó la última intervención de la convención. El presidente repitió buena parte de sus argumentos del primer día y volvió a defender su agenda ante sus seguidores.

La convención estuvo marcada además por referencias al 11-S y por el recuerdo del activista conservador Charlie Kirk. El tono solemne dio paso después a un cierre festivo, con música y globos sobre la cancha de los Dallas Mavericks.

Trump terminó acompañado por el tenor Christopher Macchio, quien interpretó varios temas ante una audiencia que cerró el evento con consignas a favor del presidente, detalló El País.

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