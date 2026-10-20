Japón lanza una misión para recolectar muestras de una luna de Marte

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Japón lanzó este martes 20 de octubre de 2026 la misión MMX para explorar las lunas de Marte y recoger muestras de Fobos. El proyecto durará cinco años y busca revelar secretos sobre el origen del sistema marciano.

Japón lanza la sonda MMX hacia las lunas de Marte

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) lanzó la sonda a las 04:41 desde el Centro Espacial de Tanegashima, al sur de Kyushu. El dispositivo viaja a bordo de un cohete H3.

Aproximadamente una hora después del despegue, la nave se separó del cohete y alcanzó la órbita prevista, según informó EFE. La misión pretende recolectar 10 gramos de material de Fobos, el mayor y más cercano de los dos satélites marcianos.

El presidente de JAXA, Hiroshi Yamakawa, afirmó que el lanzamiento representa el primer paso para explorar el sistema marciano. También aseguró que la agencia hará todo lo posible para garantizar el funcionamiento de la sonda.

La misión MMX busca descubrir el origen de Fobos

La nave viajará durante aproximadamente un año hasta Marte. Allí estudiará Fobos y Deimos, el segundo satélite natural del planeta rojo.

El investigador principal de la misión, Kiyoshi Kuramoto, explicó a EFE que el origen de Fobos sigue siendo una incógnita científica. Las principales hipótesis plantean que pudo ser un asteroide capturado por Marte o el resultado de un impacto gigantesco.

El análisis de las muestras permitirá evaluar estas teorías. También ayudará a investigar cómo Marte y otros planetas obtuvieron agua y materiales esenciales para el desarrollo de la vida.

Japón apuesta por la exploración espacial y Marte

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, calificó el lanzamiento como una noticia muy positiva. En un mensaje publicado en X, expresó su esperanza de que la misión consiga traer muestras del sistema marciano a la Tierra.

Según EFE, la mandataria destacó que su Gobierno considera el sector espacial un área estratégica para la economía japonesa. También prometió impulsar la tecnología y mejorar la fiabilidad de los lanzamientos.

La misión prevé abandonar el sistema marciano en 2030. Después, la cápsula con las muestras regresará a la Tierra y aterrizará en Australia.

Además de investigar el origen de las lunas, MMX podría aportar conocimientos para futuras misiones humanas. Fobos, situado a unos 6 000 kilómetros de la superficie marciana, se considera un posible punto de tránsito para explorar Marte.

Con información de EFE

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