El expresidente de Brasil y condenado por golpe de Estado, Jair Bolsonaro, fue internado de urgencia el martes 16 de septiembre de 2025 por complicaciones de salud debido a un cáncer de piel; este miércoles 17 de septiembre fue dado de alta.

Este miércoles 17 de septiembre, tras haber sido internado de urgencia un día antes por complicaciones de salud.

Los médicos confirmaron que sufre un tipo de cáncer de piel en estado precoz, pero su condición actual no requiere tratamiento específico.

Según informó el doctor Claudio Birolini, dos de las ocho lesiones de la piel del exmandatario son carcinoma de células escamosas.

Este tipo de cáncer que no es el más agresivo, pero requiere de monitoreo con evaluaciones periódicas.

“No se trata del cáncer más simple, pero tampoco es uno de los más peligrosos”, afirmó el galeno a medios brasileños.

Bolsonaro, de 70 años, ingresó con un cuadro de anemia persistente y alteración de la función renal, además de vómitos, mareos y presión baja.

El equipo médico confirmó que ya se ha recuperado de estos síntomas.

Condenado por golpismo

El exjefe de Estado permanece en prisión domiciliaria en Brasilia desde el mes pasado, tras haber sido condenado por la Corte Suprema por su implicación en un intento de golpe de Estado.

El pasado 10 de septiembre, la Primera Sala del alto tribunal dictó una pena de 27 años de prisión para Bolsonaro y sentenció también a siete de sus exministros y antiguos jefes militares a penas de entre 16 y 27 años.

Los magistrados concluyeron que el expresidente urdió un plan golpista luego de perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Antecedentes médicos

Los problemas de salud de Bolsonaro no son nuevos.

Desde 2018, cuando fue apuñalado durante un mitin electoral por un hombre con trastornos mentales, ha enfrentado múltiples complicaciones, especialmente de tipo intestinal.

Sin embargo, el médico tratante aclaró que ni el cáncer de piel ni los síntomas recientes tienen relación con ese ataque, que ya lo ha llevado al quirófano en varias ocasiones.

Prisión domiciliaria

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue dado de alta este miércoles del hospital en el que había sido internado la víspera, y regresó a su residencia, donde cumple prisión domiciliaria.

Con información de EFE