Iztapalapa es una de las demarcaciones territoriales que conforman la Ciudad de México, capital del país azteca. En el lugar se registró una tragedia por explosión de un camión de gas.

Iztapalapa vivió una tragedia

Este jueves, 11 de septiembre de 2025, la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, indicó que 67 personas estaban hospitalizadas.

Por otro lado, 22 heridos permanecen en estado crítico, seis en condición grave y 39 se reportan como delicados después de la explosión, este 10 de septiembre.

El camión tenía capacidad de 49 500 litros y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

En conferencia en el Palacio Nacional, la presidenta, Claudia Sheinbaum, indicó que se está brindando acompañamiento al Gobierno de la Ciudad de México, así como a los equipos de salud y protección civil que atienden a las víctimas.

Sheinbaum refirió que su Administración seguirá de cerca las investigaciones y reafirmó el compromiso de garantizar atención médica y respaldo a las familias afectadas.

Iztapalapa y su legado cultural

La localidad es una de las más pobladas de México, con alrededor de 1,8 millones de habitantes, según el último censo. Iztapalapa tiene un esplendor prehispánico hasta el eco moderno de la resistencia.

Entre sus atractivos están monumentos, capillas, rutas históricas, entre otras. Uno de los espacios es la capilla de San Juan Bautista.

Según la página de la Alcaldía, el espacio histórico fue construida de 1880 a 1897, sustituyendo una capilla que se dice era del siglo XVIII. Se conserva una pila bautismal monolítica con basamento labrado, restos de dos columnas y una escultura de San Matías del siglo XVI.

Tesoros históricos y culturales

Los visitantes también pueden visitar el Museo de las Culturas. Este da la opción de interactuar con su acervo histórico-cultural de varias formas. Una de estas es la intervención recreativa o de manera lúdica y educativa. Revive el pasado desde el hombre de Aztahuacan, hasta la fundación del pueblo Culhuacán

Otra parada es el antiguo convento agustino de la Nueva España fundado en el año 1607, actual un museo.Se encuentra en las instalaciones del siglo XVI, alberga piezas prehispánicas y coloniales de la zona, planos, el primer libro de bautismos de indígenas de 1588.

En el sitio, además, se exhibe un aro marcador de juego de pelota prehispánico. Se incluye la pintura mural del claustro y en la zona exterior las ruinas de la Parroquia de San Juan Evangelista del Siglo XVI.

Con información de EFE

