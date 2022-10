Guillermo Carmona: ‘Es fundamental que se recupere la soberanía sobre las Malvinas’

Dirige de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Argentina. Foto: Carlos Noriega/ EL COMERCIO

Santiago Estrella. Editor (I)

Han transcurrido 40 años desde el desembarco en Malvinas y la guerra, ¿cómo vive Argentina el momento?

Al comenzar el año, el presidente Alberto Fernández declaró este año como el de la conmemoración del conflicto del Atlántico Sur. El objetivo es desarrollar el reconocimiento y homenajes a los caídos en la guerra, a los veteranos y veteranas -y aclaro lo de veteranas porque hubo mujeres en el conflicto- y a los familiares que siguen sufriendo de las secuelas; visibilizar la cuestión Malvinas como un caso de colonialismo y vulneración de la integridad territorial argentina, y, en tercer lugar, renovar el despliegue de política exterior porque el país ha recuperado la cuestión Malvinas como política de Estado.

¿Cuál es el plan?

La agenda Malvinas 40 años es mutildimensional y de todos los días de este año. Hasta el momento se han desplegado más de 1 000 acciones oficiales por el mundo. Además, hay un reconocimiento a los combatientes. Ha quedado muy claro en este momento que Argentina les debe un reconocimiento que tiene que ser sincero y se lo tiene que expresar.

Londres no acepta el diálogo pese a la ONU.

Reino Unido viola el derecho internacional al no respetar las 10 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y las casi 40 del Comité de Descolonización que lo obliga a retomar las negociaciones y resolver pacíficamente en el marco de una negociación la disputa de la soberanía. Esto tiene un costo de reputación para el Reino Unido, para su economía porque cuesta sostener esa presencia colonial. Reclama por la integridad territorial de Ucrania, pero al mismo tiempo desde casi 190 años, sigue violando la integridad territorial de Argentina. Eso se llama doble rasero.

Los pobladores de Malvinas han expresado su deseo de ser británicos...

La Constitución argentina dice expresamente que respeta los intereses de los isleños. Quiere decir que como habitantes del territorio nacional argentino tienen todos los derechos civiles, sociales y económicos argentinos de cualquier habitante argentino. La Argentina y la ONU no reconocen el derecho de libre determinación a los isleños porque súbditos de la corona británica, que tiene la posibilidad de ser reconocidos como argentinos con plenos derechos, pero están allí en una ocupación del territorio nacional a partir de una estrategia colonial británica.

¿Hubo acercamientos antes de la guerra? El problema es que estos reclamos se asocian con una dictadura cruel que movió a jóvenes a la guerra.

La guerra significó un enorme retroceso diplomático. Entre 1966 hasta febrero de 1982 hubo negociaciones y se estuvo, en distintas circunstancias, muy cerca de alcanzar un acuerdo. Los de mayor avance fueron en 1968 y 1974. En todos los casos lo que se discutía era en qué tiempo y de qué forma Argentina recuperaba la soberanía. Se ensayaron distintas alternativas, una fue la de retroarriendo, es decir que ellos arrendaban a Argentina, como Hong Hong, las dos banderas... Hay que reconocer -sin que defendamos lo que hizo la dictadura- que en febrero de 1982 Reino Unido anunció el congelamiento unilateral de las negociaciones por 10 años.

¿Qué propone Argentina?

Constitucionalmente, esos territorios son Argentina; no se pude considerar una soberanía compartida. Lo que tiene que negociarse es en qué condiciones se produce la recuperación del ejercicio de soberanía. Argentina está lista para iniciar el proceso de negociación, lo que no podemos anticipar es cuál es la fórmula de la negociación porque eso debe surgir de un diálogo. Lo que sí es fundamental: el modo en que Argentina recupera el ejercicio de pleno de soberanía, los plazos, y después otras condiciones que para Argentina no representan ningún problema porque se refieren a la población, que son considerados como población argentina.

¿Los isleños tendrán el sentimiento argentino?

El que habita allá está sumamente influido y condicionado por las políticas británicas y se presenta una visión idílica en las islas. Sí están mejor que antes de la guerra, cuando eran los kelpers, que es una palabra despectiva y que los argentinos no usamos. Ni siquiera les reconocían la ciudadanía británica. Malvinas tiene poco más de 3 000 residentes civiles y 1 500 militares. Eso dice que es uno de los territorios más militarizados de mundo. ¿De qué vive? De la pesca, algo de turismo orientado al Antártico, quieren algún día sacar petróleo, pero requiere de asistencia desde el continente y mientras no resuelvan el problema de la soberanía no lo podrán hacer. Argentina, en cambio, tiene una política para la zona austral.

Hoja de vida

Abogado con orientación en Derecho Público, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Fue Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación y Presidente del Observatorio Malvinas de la H. Cámara de Diputados de la Nación (2011-2015).

Dirige de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Argentina.

Visita nuestros portales: