Inundaciones en Tailandia, Indonesia y Sri Lanka dejan 375 muertos y millones afectados

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Cerca de 375 personas murieron esta semana en Tailandia, Indonesia y Sri Lanka por inundaciones que dejan hasta ahora decenas de desaparecidos y cerca de cuatro millones de afectados, en medio de un intenso temporal de lluvias que está marcando récords en algunas ciudades del Sudeste Asiático.

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El total de muertos se triplicó en Tailandia

El número total de muertos se triplicó en pocas horas después de que las condiciones climáticas permitieron avanzar en el conteo.

Tailandia reportó 145 fallecidos y más de un millón de hogares afectados en varias provincias del sur. Indonesia elevó a 174 sus decesos y mantiene la búsqueda de 79 desaparecidos en tres provincias de Sumatra.

Las inundaciones mantienen bajo el agua a numerosas localidades tailandesas y la provincia de Songkhla fue declarada en estado de emergencia. Los equipos de rescate operan en Hat Yai y continúan recuperando cuerpos y entregando suministros en lanchas y helicópteros.

El panorama muestra vehículos arrastrados por la corriente, viviendas cubiertas de lodo y pobladores esperando ayuda en zonas elevadas. Las autoridades indican que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que se inspeccionan más áreas afectadas.

Indonesia confirmó que 13 000 familias fueron evacuadas

Indonesia confirmó que más de 13 000 familias fueron evacuadas en Sumatra del Norte, Aceh y Sumatra Occidental. Los deslizamientos de tierra y el colapso de puentes complican el acceso a zonas aisladas y frenan los operativos de ayuda.

La agencia BNPB señaló que las comunicaciones presentan fallas y que varios cortes eléctricos limitan las labores de rescate, informó EFE. Los afectados superan los 200 000 en estas regiones y continúan los esfuerzos para trasladar suministros.

Sri Lanka enfrenta el impacto del ciclón Ditwah

Sri Lanka enfrenta el impacto del ciclón Ditwah, que dejó 56 muertos y mantiene 21 desaparecidos. Las lluvias intensas causaron inundaciones y deslizamientos en 20 distritos del país.

Las autoridades ordenaron evacuar a quienes viven cerca de los ríos y cerraron escuelas y oficinas gubernamentales. El tráfico ferroviario se suspendió en las zonas afectadas mientras India envió material de socorro en apoyo humanitario.

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Con información de EFE