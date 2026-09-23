Influencer ‘Clavicular’ es acusado de una supuesta violación a una joven

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El influencer estadounidense Braden Peters, conocido en redes sociales como ‘Clavicular’, enfrenta tres cargos en Massachusetts relacionados con la supuesta violación y administración de sustancias a una joven que tenía 17 años al momento de los hechos, según registros judiciales.

Peters, de 20 años, fue acusado este mes ante un tribunal de Cape Cod. Está citado para comparecer el próximo 14 de octubre de 2026, cuando se realizará la lectura de cargos.

Según el informe de la Policía de Chatham, los hechos investigados ocurrieron en mayo de 2025, en la vivienda de los padres del influencer, ubicada en esa localidad de Massachusetts. EFE informó que la legislación estatal contempla hasta 20 años de prisión por violación.

¿Quién es ‘Clavicular’, el influencer del looksmaxxing?

Peters alcanzó notoriedad en redes sociales por sus contenidos relacionados con el ‘looksmaxxing’, una tendencia que busca maximizar el atractivo físico mediante diferentes métodos.

Entre las prácticas asociadas a su contenido está el llamado ‘bone smashing’. Consiste en golpearse los huesos del rostro con un martillo con la supuesta intención de modificar su apariencia.

Tras conocerse los cargos, Peters publicó mensajes en X. En ellos aseguró que algunas personas intentan obtener dinero de jóvenes exitosos, aunque no hizo referencia directa al proceso judicial.

‘Clavicular’ también enfrenta una demanda en Florida

El influencer también fue demandado este año en el condado de Miami-Dade por una creadora de contenido que era menor de edad en 2025. La demanda incluye acusaciones de agresión, fraude y daño emocional.

De acuerdo con EFE, la denunciante sostiene que Peters organizó un viaje a Cape Cod, le dio vodka hasta emborracharla y posteriormente la agredió sexualmente.

El abogado de Peters, Steve Kramer, respondió que las acusaciones no estaban probadas y que su cliente las negaba.

Los registros judiciales no establecen si esta demanda está relacionada con los cargos presentados en Massachusetts.

Con información de EFE

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