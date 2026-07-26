Incendios en España arrasan 77 000 hectáreas y 106 000 evacuados

El mayor incendio forestal de la historia de España quemó 50 000 hectáreas hasta este domingo 26 de julio en la provincia española de Ávila, informó la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, mientras que 106 000 personas permanecen evacuadas o confinadas en varios lugares del país por el fuego.

La situación sigue siendo “muy compleja” en el centro del país, donde el fuego devastó hasta ahora al menos 77 000 hectáreas entre los siniestros de Ávila (50 000), Madrid (25 000) y Toledo (2 000), según los datos oficiales.

Situación crítica en las provincias afectadas

Las provincias limítrofes de Ávila, Madrid (con 25 000 hectáreas devastadas) y Toledo (2 000) enfrentan una situación “muy compleja”, según informaron las autoridades. Sin embargo, los equipos de extinción comenzaron a contener el avance de varios focos, algunos ya desactivados.

El teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Alfonso Arribas, explicó que hay solo unas cabezas activas en las que se está trabajando y que esperan que las condiciones atmosféricas permitan avanzar en todas las zonas afectadas.

Desafíos para los equipos de extinción

A pesar de los esfuerzos, el contorno del fuego es extenso y diverso, con zonas frías y otras activas. Los siniestros suman un perímetro de 280 kilómetros, según Protección Civil.

El general Fernando Martín Pascual, segundo jefe de la UME, destacó la eficacia con la que actúan para estabilizar los incendios, aunque reconoció que estos superan en “múltiples ocasiones” la capacidad de extinción.

Impacto devastador en comunidades locales

La zona más activa del fuego se sitúa en el valle del río Tiétar, un área de alto valor medioambiental. Las pérdidas incluyen cientos de casas, automóviles y otras infraestructuras destruidas.

Al menos 40 carreteras secundarias permanecen cortadas en las cuatro provincias mencionadas. Cerca de 90 000 personas se ven afectadas por la intensidad y rápida propagación del fuego: 59 896 tuvieron que ser evacuadas, mientras que otras 29 867 permanecen confinadas por seguridad.

Ayuda internacional y respuesta gubernamental

El Gobierno asumió el mando único de las operaciones y las administraciones regionales desplegaron numerosos efectivos y medios mecánicos terrestres y aeronaves. También recibieron ayuda internacional con seis aviones enviados por Grecia, Italia y Turquía, así como un destacamento militar portugués. El rey Felipe VI agradeció esta colaboración y valoró el funcionamiento del mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE).

Compromiso ante el cambio climático

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó que la evolución del control de los incendios es positiva, aunque advirtió sobre horas “muy complejas” por delante. Durante su visita al puesto de mando avanzado en Ávila, lamentó la magnitud del desastre: “Estamos hablando de 150 000 hectáreas quemadas desde el 1 de enero”, lo que representa 20 000 hectáreas más que hace 24 horas.

Pacto contra el cambio climático

Sánchez insistió en que esta lucha contra los incendios debe materializarse a través de un gran pacto contra el cambio climático, especialmente ante climas extremos. Anunció que el martes próximo se declararán zonas gravemente afectadas los territorios asolados por las llamas. Las últimas semanas también fueron críticas en Almería (sureste), donde murieron 13 personas y ardieron 7 mil hectáreas.

Elaborado con información de FE.