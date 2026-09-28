Incendio al norte de Miami consume más de 100 hectáreas de los Everglades, EE.UU.

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Un incendio forestal en el norte de Miami ha consumido 113 hectáreas dentro de los Everglades, un área natural protegida de Estados Unidos. El fuego permanece activo y solo tiene un 10 % de contención, según informó el Servicio Forestal de Florida.

El incendio, denominado ‘3 Alpha Sierra’, se registra en el condado de Broward. EFE reportó que las llamas son visibles desde cámaras de tráfico ubicadas al sur de la carretera Alligator Alley.

Incendio forestal avanza en los Everglades

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que el incendio puede observarse cerca de esta vía. Alligator Alley conecta la costa este de Florida con la costa oeste y atraviesa los Everglades.

Según EFE, equipos de apoyo aéreo ya trabajan en la zona. Su objetivo es ayudar a controlar las llamas. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el origen del incendio.

El Servicio Forestal de Florida señaló que se trata del mayor incendio activo registrado actualmente en el estado.

Fuego amenaza un área natural protegida

Los Everglades son un ecosistema protegido que alberga numerosas especies. Entre ellas están caimanes, cocodrilos, víboras, aves y panteras.

La zona afectada forma parte de un territorio de gran importancia ambiental. Por ello, los equipos de emergencia mantienen las labores de contención mientras el fuego continúa avanzando.

EFE señaló que las autoridades todavía trabajan para establecer las causas del incendio y determinar su posible evolución.

Incendios forestales aumentan en Estados Unidos

El incendio ocurre en un año marcado por una amplia actividad de incendios forestales en Estados Unidos.

Según datos del Centro Nacional Interagencial de Incendios (NIFC), más de 8,5 millones de acres, equivalentes a más de 3,4 millones de hectáreas, han sido consumidos por más de 57 000 incendios en lo que va del año.

La superficie afectada es casi el doble de la registrada durante el mismo periodo del año anterior.

Con información de EFE

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