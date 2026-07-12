Incendio en Bangkok deja 27 muertos y 18 heridos

Este domingo 12 de julio de 2026, un incendio en Bangkok, capital de Tailandia, ocurrió en una cervecería, resultando en al menos 27 muertos y 18 heridos. Según un reporte de EFE, las autoridades investigan fallas en las rutas de evacuación.

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El siniestro en la capital tailandesa

La madrugada de este lunes, un devastador incendio conmocionó a la ciudad de Bangkok, Tailandia. El fuego se originó antes de la medianoche en una cervecería ubicada en el sector de Na Padprao, en la zona norte.

La magnitud de la tragedia fue confirmada por las autoridades locales tras las primeras horas de labores de emergencia.

De acuerdo con el reporte de EFE, los servicios de bomberos lograron controlar las llamas alrededor de las 00:26 horas, evitando que la conflagración se extendiera a inmuebles aledaños.

Sin embargo, el saldo humano es trágico: al menos 27 personas perdieron la vida en el lugar, mientras que otras 18 resultaron heridas, según indicó el gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan.

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Labores de rescate y supervisión

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, se trasladó al lugar de los hechos durante las primeras horas de la madrugada para supervisar las operaciones de rescate.

Según la información proporcionada por EFE, el mandatario confirmó que los heridos fueron trasladados de urgencia a centros hospitalarios cercanos. Por su parte, el gobernador Sittiphan precisó que, de los 18 heridos, al menos ocho se encuentran en estado grave.

Fallas de seguridad y antecedentes

Las autoridades tailandesas han iniciado una investigación exhaustiva para identificar plenamente a las víctimas mortales. El proceso de recopilación de pruebas y recolección de información es la prioridad actual del equipo forense en la escena.

El gobernador de Bangkok informó a los medios que se lleva a cabo una inspección minuciosa del interior del edificio. El análisis preliminar apunta a que las rutas de evacuación estaban obstruidas por mesas y diversos objetos decorativos, lo que dificultó la salida de los clientes durante la emergencia.

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Cabe recordar que esta no es la primera vez que la ciudad enfrenta un suceso similar. En agosto de 2022, un incendio en una discoteca dejó un saldo de al menos 15 muertos y 37 heridos.

En aquel entonces, las investigaciones determinaron negligencia y la operación del establecimiento sin los permisos correspondientes. Las autoridades tailandesas trabajan bajo presión para esclarecer las causas de este nuevo incendio, mientras la comunidad busca respuestas sobre el cumplimiento de las normativas de seguridad.

Informe extra: Incendio discoteca Factory

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