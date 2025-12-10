El Salvador ha sido elegido como sede del IATA Aviation Day 2025, uno de los encuentros más relevantes de la industria de la aviación mundial. Durante dos días, San Salvador recibe a ejecutivos de alto nivel del transporte aéreo, el turismo y la inversión para analizar los retos, oportunidades y el futuro del sector en la región.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), organizadora del evento, agrupa a unas 350 aerolíneas que representan cerca del 80 % del tráfico aéreo global. En esta edición, participan autoridades como la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), el Ministerio de Turismo, la Autoridad de Aviación Civil y la Secretaría de Comercio e Inversiones de El Salvador.

El Palacio Nacional, símbolo del cierre del evento

El evento culminará en el Palacio Nacional, ubicado en el corazón del Centro Histórico de San Salvador, considerado uno de los sitios más visitados del país. El entorno patrimonial y la infraestructura renovada convierten a este espacio en un reflejo del impulso turístico que vive El Salvador.

Una plataforma de conexiones y negocios

El Aviation Day se ha convertido en una plataforma estratégica para establecer alianzas entre aerolíneas, aeropuertos, operadores turísticos y entidades gubernamentales. Además, es una vitrina para presentar proyectos, soluciones tecnológicas y oportunidades de patrocinio a un público especializado.

La agenda contempla más de diez paneles temáticos sobre innovación, sostenibilidad, conectividad regional, y financiamiento de infraestructura aérea. Todo ello, en un contexto donde El Salvador proyecta cerrar el año 2025 con alrededor de 4 millones de visitantes internacionales, según datos del Ministerio de Turismo.

Visión de futuro: inversión y empleo digno

Durante su intervención, Miguel Kattan, secretario de Comercio e Inversiones, enfatizó la visión del gobierno:

“Estamos claros en que la mejor forma de crecer es con alianzas público-privadas. Nuestro rol es generar condiciones para que el sector privado invierta, cree empleos dignos y dinamice la economía”, afirmó.

Por su parte, el presidente de CEPA destacó el valor estratégico del evento:

“Nos llena de orgullo recibir a líderes globales en un momento clave para la conectividad aérea en la región. Agradecemos a IATA por confiar en El Salvador”.

El Salvador: nuevo referente regional de conectividad

El crecimiento del sector turístico y la modernización de su infraestructura aeroportuaria posicionan a El Salvador como un destino atractivo para inversionistas y operadores aéreos. Eventos como el Aviation Day refuerzan esa imagen y abren puertas para nuevas rutas, tecnologías y experiencias de viaje.

La celebración de este encuentro marca un hito en la integración regional y consolida al país como hub estratégico para la aviación comercial en Centroamérica.