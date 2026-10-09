Los dos países a los que amenazan los huracanes Isaías y Simón

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

¿Dónde llegarán los huracanes Isaías y Simón? Dos sistemas tienen en alerta a Estados Unidos y a México. Uno avanza por el Golfo de México y el otro, por el Pacífico.

Isaías sube a categoría 3 y apunta a Alabama y Florida

El huracán Isaías alcanzó la categoría 3 este viernes 9 de octubre. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. En su boletín de las 10:00, hora del Centro, reportó vientos sostenidos de 193 kilómetros por hora. Esa hora coincide con la de Ecuador.

El NHC ubica la llegada a tierra la noche del viernes, entre la bahía de Mobile, en Alabama, y Destin, en Florida. Sin embargo, el punto exacto podría cambiar. Hay aviso de huracán desde Ocean Springs, en Misisipi, hasta el oeste del Panhandle de Florida.

El organismo considera la marejada ciclónica la amenaza más grave. Se trata de un aumento del nivel del mar que empuja el agua hacia la costa. El NHC pronostica entre 1,8 y 2,7 metros sobre el nivel normal. Además, prevé lluvias de 10 a 20 centímetros y un mayor riesgo de tornados desde la tarde del viernes.

Alabama ordena evacuar a turistas

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, declaró emergencia en 40 condados. Además, ordenó la evacuación obligatoria de turistas, visitantes y no residentes en Gulf Shores, Orange Beach y Dauphin Island. A los residentes permanentes les recomendó salir de forma voluntaria.

Mientras tanto, el condado de Mobile abrió refugios públicos desde las 08:00 del viernes. Ivey escribió en X que los pronósticos muestran “una posibilidad real de que este huracán golpee Alabama”.

Simón deja inundaciones en Acapulco

Al mismo tiempo, el huracán Simón se mueve en el Pacífico mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lo ubicó en categoría 1 en su reporte de las 21:15 del jueves, hora del centro de México. Registraba vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150. Estaba a 380 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y avanzaba al oeste-noroeste a 9 kilómetros por hora.

Aun así, sus lluvias ya afectan Guerrero. Según Infobae, Acapulco registró inundaciones en la avenida Costera Miguel Alemán, en la zona Diamante y en la colonia Icacos. Además, hubo autos varados, comercios dañados, cortes de luz y suspensión temporal del transporte público. Una mujer y su hija quedaron arrastradas con su vehículo por una corriente en la avenida Cuauhtémoc. Infobae no precisa su estado.

El SMN pronostica lluvias de 150 a 250 milímetros en zonas costeras de Guerrero y Michoacán, y oleaje de hasta 4 metros en Guerrero, Michoacán y Colima. Por su parte, la Secretaría de Educación de Guerrero suspendió las clases en Acapulco y la Costa Grande el jueves por la tarde y todo el viernes.

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, pidió a la población permanecer en casa. La gobernadora, Evelyn Salgado, recorrió las zonas afectadas el jueves.

Isaías es el primer huracán de la temporada atlántica 2026, según Euronews. Por último, el NHC advirtió que el tiempo para prepararse se agota y que obedecer las evacuaciones es la medida más eficaz.

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