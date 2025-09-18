La protesta contra la austeridad congregó a medio millón de manifestantes en Francia, según cifras oficiales. Los sindicatos elevaron la participación a más de un millón en una jornada que recuerda el malestar social de 2023.

Francia atraviesa una de las mayores movilizaciones

En la jornada de este jueves, 19 de septiembre, Francia vivió una de las mayores movilizaciones sociales de los últimos años, con marchas masivas en París y otras ciudades del país.

El Ministerio del Interior informó que unas 500 000 personas participaron en las protestas contra los planes de ajuste, mientras que los sindicatos aseguraron que más de un millón de ciudadanos tomaron parte en la huelga.

Según reportó EFE, la marcha más numerosa se desarrolló en la capital francesa, donde cerca de 55 000 personas recorrieron la emblemática ruta de la plaza de la Bastilla hasta la plaza de la Nación.

El despliegue de seguridad alcanzó los 80 000 efectivos entre policías y gendarmes, lo que permitió controlar disturbios registrados en París, Lyon, Marsella, Rennes y Nantes.

Hasta las 18:00 horas se contabilizaron 181 detenciones y 22 heridos, entre ellos agentes, manifestantes y un periodista. En paralelo, se produjeron bloqueos en institutos y carreteras, además de incendios aislados y cargas policiales. La magnitud de la movilización se reflejó en cierres parciales de monumentos y museos como la Torre Eiffel y el Louvre, que suspendieron parte de sus actividades por la huelga.

La protesta en Francia fue convocada por ocho sindicatos

La protesta fue convocada por ocho sindicatos representativos contra los recortes presupuestarios por 44 000 millones de euros previstos para 2026, anunciados por el anterior Gobierno de François Bayrou. Aunque ese Ejecutivo cayó tras una moción de censura el 8 de septiembre, la movilización se mantuvo como un mensaje de presión social al nuevo primer ministro Sébastien Lecornu.

En la capital, algunos sindicalistas ingresaron al patio del Ministerio de Economía en señal de protesta y fueron desalojados minutos después por las fuerzas del orden. De acuerdo con EFE, las farmacias también participaron masivamente en el paro, con 18 000 de los 20 000 establecimientos cerrados.

El malestar social revive la memoria de 2023, cuando millones de franceses salieron a las calles contra la reforma de pensiones que elevó la edad mínima de jubilación. Las nuevas protestas confirman la tensión política y social que enfrenta el presidente Emmanuel Macron en un momento clave para la definición de los presupuestos nacionales y el cumplimiento de las reglas de déficit de la Unión Europea.

