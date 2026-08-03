Horror en geriátrico de Argentina: cuidador fue grabado agrediendo a una adulta mayor

Un caso de maltrato a adultos mayores en un geriátrico de Mar del Plata, Argentina, generó gran conmoción tras la difusión de videos donde se registraron agresiones físicas y verbales.

Según informó, El Tiempo de Bogotá, las imágenes fueron entregadas a la Fiscalía después de que una encargada del establecimiento detectara lesiones en el rostro de la residente.

Detalles del incidente

El trabajador señalado, identificado como Nicolás Cichero, quedó imputado por lesiones leves.

La investigación reveló que los videos muestran al empleado mientras alimentaba a dos residentes.

En un momento, intentó obligar a una mujer a comer, golpeando sus labios con una cuchara. Posteriormente, la trasladó en silla de ruedas hasta una habitación utilizando la fuerza.

Insultos y lesiones evidentes

Durante esa secuencia, las cámaras registraron insultos dirigidos contra la mujer, incluyendo expresiones como “¿Por qué no te morís?” y “Morite”.

Además, fotografías incorporadas al expediente evidenciaron lesiones alrededor de la boca de la residente, relacionadas con el episodio denunciado, indica El Tiempo de Bogotá.

Descubrimiento del maltrato

El caso salió a la luz cuando una trabajadora escuchó que la mujer se quejaba y decidió asistirla.

Al observar las heridas, los responsables del hogar revisaron las grabaciones y acudieron ante la Justicia para presentar las pruebas correspondientes.

Investigaciones administrativas

Las autoridades también iniciaron verificaciones sobre el funcionamiento administrativo del geriátrico y sus habilitaciones.

No se descartan medidas adicionales si se detectan irregularidades en geriátricos independientes al hecho investigado. Mientras avanza la causa, el establecimiento aseguró que colaborará con testimonios y documentación para esclarecer lo ocurrido.

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