En Hong Kong inicia el juicio por el asesinato de la modelo Abby Choi

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Tribunal Superior de Hong Kong inició el lunes, 21 de septiembre de 2026, el juicio contra tres familiares del exmarido de la modelo Abby Choi, acusados de planificar su asesinato y desmembrar su cuerpo en febrero de 2023.

En el banquillo se encuentran su exmarido, Alex Kwong; su exsuegro, Kwong Kau, señalado por la Fiscalía como presunto cabecilla; y su excuñado, Anthony Kwong. Los tres enfrentan cargos por asesinato y por impedir la inhumación legal de un cadáver, delitos que pueden ser castigados con cadena perpetua, informó EFE.

Una disputa por una vivienda de lujo

Choi, de 28 años, era una reconocida figura del mundo de la moda y las redes sociales. Las investigaciones policiales apuntaron a un conflicto económico como posible móvil del crimen.

La disputa estaría relacionada con una vivienda valorada en 70 millones de dólares hongkoneses, unos 7,7 millones de euros, aproximadamente 8,8 millones de dólares. Según la acusación, Choi había registrado el inmueble a nombre de su exsuegro por motivos fiscales.

A finales de 2022, la modelo habría comunicado su intención de vender la propiedad y trasladar a la familia. Según la Fiscalía, esta decisión desencadenó la planificación del crimen.

El crimen y el hallazgo de restos humanos

Choi fue presuntamente interceptada el 21 de febrero de 2023 cuando se dirigía a recoger a su hija. Posteriormente habría sido trasladada a una vivienda alquilada en Tai Po, donde habría sido asesinada.

Los investigadores encontraron allí herramientas, restos óseos y partes del cuerpo de la modelo. También localizaron restos humanos en recipientes, según EFE.

Alex Kwong fue detenido cuatro días después en un muelle cuando presuntamente intentaba abandonar Hong Kong en una lancha. Llevaba dinero en efectivo, joyas y relojes de lujo.

El juicio tendrá una duración de 45 jornadas

La primera sesión estuvo dedicada a cuestiones legales preliminares antes de la formación del jurado. El tribunal impuso restricciones sobre la difusión de detalles de estos debates.

También prohibió publicar información que permita identificar a los hijos menores de Choi. La madre de Alex Kwong, Jenny Li, afronta un proceso separado por presunta obstrucción a la justicia.

El juicio contra los tres principales acusados se prolongará durante unas 45 jornadas. La expectación ha obligado a habilitar salas adicionales y a reforzar la seguridad en el edificio judicial, señaló EFE.

Con información de EFE

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