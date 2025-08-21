Estados Unidos perdió 1,4 millones de migrantes en los primeros seis meses de la Administración de Donald Trump. Esta reducción marca la primera caída de la población inmigrante desde la década de 1960, según reveló un informe del Pew Research Center, referente en estudios demográficos del país.

El instituto calculó que en junio había 51,9 millones de inmigrantes en Estados Unidos, un 2,6 % menos que los 53,3 millones registrados en enero, cuando comenzó la segunda presidencia de Trump. El informe señaló que el mandatario ha emitido 181 acciones ejecutivas para restringir la llegada de migrantes o deportarlos.

Impacto en la población y la fuerza laboral

El Pew Research Center indicó que la proporción de inmigrantes en la población estadounidense cayó del máximo histórico de 15,8 % en enero a 15,4 % en junio. La disminución también implicó la pérdida de 750.000 trabajadores, ya que los inmigrantes representaban el 19 % de la fuerza laboral en junio, frente al 20 % de enero.

Mark López, director de investigación sobre raza y etnicidad del Pew Research Center, explicó a EFE que esta caída no ocurría desde hace más de medio siglo. “La última vez que vimos algo así fue durante la Gran Depresión”, afirmó. También advirtió que los datos preliminares de julio muestran que la tendencia descendente continúa.

“¿Por qué sucede esto? Hay diferentes razones. Primero, llegan menos inmigrantes al país”, señaló López.

Las políticas de Trump

López apuntó que la reducción de migrantes obedece en parte a las políticas de Trump, aunque aclaró que también influyen factores naturales como el ir y venir de los inmigrantes, ya que algunos planearon salir del país antes de su presidencia.

El investigador destacó que las medidas del mandatario han reducido los cruces desde México, incrementado las deportaciones y promovido la salida voluntaria de personas. “Es una combinación de factores, pero las políticas de la Administración impactan directamente en el número de personas que llegan a la frontera sur”, agregó.

En los primeros 200 días de la Administración, las autoridades arrestaron a más de 352 000 inmigrantes indocumentados y deportaron a 324 000, lo que equivale a un promedio récord de 1 620 expulsiones al día, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Cambios en la población indocumentada y el origen

El Pew Research Center estimó que en 2023 la población indocumentada alcanzó un récord de 14 millones de personas. Ese crecimiento continuó en 2024, pero se revirtió en 2025, aunque la cifra sigue por encima del nivel registrado hace dos años.

De 2021 a 2023, el número de inmigrantes indocumentados aumentó en 3,5 millones, el mayor incremento de la historia en un periodo de dos años, indica el estudio. Sin embargo, en 2025 la población indocumentada probablemente comenzó a caer por el aumento de deportaciones y la reducción de protecciones bajo la Administración Trump. El centro advirtió que aún es pronto para entregar cifras concretas.

México sigue siendo el principal país de origen de migrantes, con 11,4 millones (22 % del total), aunque su proporción cayó respecto al 29 % registrado en 2010. Más de la mitad de los migrantes provienen de Latinoamérica (52 %, equivalente a 26,7 millones). India ocupa el segundo lugar con 3,2 millones (6 %), seguida por China con 3 millones (6 %) y Filipinas con 2,1 millones (4 %).

“Observamos una creciente diversificación en el origen de la inmigración no autorizada. En la población inmigrante en general también se refleja esa tendencia”, resaltó López.

Con información de EFE

