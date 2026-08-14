Hijo de López Obrador revela que EE.UU. le canceló la visa

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Estados Unidos canceló su visa para ingresar a ese país. El político hizo el anuncio mediante una carta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump.

La misiva fue fechada el 13 de agosto en Teapa, Tabasco. Según EFE, López Beltrán atribuyó la decisión al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau.

El hijo del exmandatario cuestionó las razones de la medida. Aseguró que los funcionarios estadounidenses no tienen pruebas de algún acto inmoral o delictivo cometido por él.

López Beltrán cuestiona la cancelación de su visa

En la carta, López Beltrán calificó la decisión como política y propagandística. También sostuvo que podría tratarse de una represalia contra quienes no se alinean con determinadas posiciones del Gobierno estadounidense.

El político afirmó que la cancelación de su visa no representa un problema para él. Señaló que no tiene interés en visitar Estados Unidos mientras, según su opinión, persistan las actuales circunstancias.

EFE señaló que la carta tiene tres cuartillas. En ella, López Beltrán pidió a Trump conocer su opinión sobre el caso.

Además, planteó dos preguntas al mandatario estadounidense. Quiso saber si Trump conocía la situación y si consideraba que la decisión fue un acto de prepotencia.

López Obrador también critica a Donald Trump

El caso ocurre después de que López Obrador cuestionara públicamente algunas acciones del Gobierno estadounidense.

El pasado 3 de junio, el expresidente mexicano publicó una carta en la que denunció una supuesta actitud injerencista de Washington. También expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En aquella misiva, López Obrador pidió que regresara el Trump que, según él, conoció durante su mandato.

EFE reportó que el exmandatario también acusó a funcionarios estadounidenses de buscar debilitar a Morena y fortalecer a sectores de la oposición mexicana.

La nueva carta de López Beltrán vuelve a poner sobre la mesa las tensiones políticas entre ambos países y las diferencias entre integrantes de la familia López Obrador y el Gobierno de Trump.

Con información de EFE

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