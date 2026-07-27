Heridos tras atentado en Berlín mejoran, mientas continúan las investigaciones

Los heridos en el atropello múltiple en Berlín del pasado sábado, 25 de julio de 2026, durante las celebraciones del Día del Orgullo Lgtbi, evolucionan favorablemente.

Mientras tanto, la Policía sigue investigando el presunto atentado islamista en Berlín, cuyo principal sospechoso fue abatido el domingo, 26 de julio de 2026, en el extrarradio de la ciudad, señala EFE.

Estado de los heridos

Cuatro de los 29 heridos más graves a causa del ataque, que también provocó la muerte de una mujer, fueron trasladados al hospital de Charité, en el centro de Berlín.

Según un portavoz de la clínica, “sufrieron sobre todo laceraciones, pero también varias fracturas óseas debido al impacto del vehículo”. Además, se indicó que el presunto atacante agredió a las víctimas con un arma blanca, posiblemente un machete.

El portavoz agregó: “Felizmente, su estado físico sigue estabilizándose. Tres pacientes pudieron ser trasladados a planta, mientras que uno de ellos sigue en cuidados intensivos, pero también con un pronóstico de mejora”.

Investigación del atentado

La Fiscalía General del Estado asumió las diligencias y continúa investigando las circunstancias que rodearon el ataque. El principal sospechoso, identificado como Abdul Ballout, de 21 años, había intentado anteriormente unirse a la organización terrorista Estado Islámico (EI).

Ballout, de nacionalidad alemana y raíces libanesas, no puede ser acusado formalmente debido a su muerte por disparos de las fuerzas especiales de la Policía de Berlín.

A pesar de su fallecimiento, no se descarta que pudiera haber tenido cómplices o que alguien tuviera conocimiento de sus planes.

Una portavoz de la Fiscalía, Ines Peterson, confirmó que un individuo de nacionalidad iraní arrestado el sábado por la noche quedó en libertad por falta de indicios que lo vinculen con el atropello.

Debate sobre fallos en la prevención

Tras la conmoción del ataque, Alemania debate si las autoridades fallaron al prevenir el supuesto atentado.

Ballout contaba con antecedentes y era considerado un riesgo debido a su ideología islamista. El tribunal que lo condenó a un año y 10 meses de prisión en mayo defendió que Ballout hubiese estado en libertad condicional mientras se decidía el recurso de la fiscalía, indica EFE.

Un portavoz del Ministerio de Justicia, Eike Hosemann, aseguró durante una rueda de prensa ordinaria que se examinarán “cuidadosamente” las lecciones que se puedan extraer del ataque.

Sin embargo, matizó que todavía es pronto para sacar conclusiones. Recordó que en abril ya se endurecieron las penas para el terrorismo, una reforma que no afectó a Ballout.

Finalmente, Hosemann afirmó que “su historial no muestra vacíos en cuestión de derecho penal material” y apuntó que su Ministerio ha encargado un estudio para examinar las necesidades de reforma en materia de derecho penal juvenil, considerado demasiado laxo por algunos críticos.

Con información de EFE

Más información sobre Alemania atentados