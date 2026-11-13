Pete Hegseth condecora al soldado que le exigió guardar silencio en un homenaje militar

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, condecoró este jueves 12 de noviembre de 2026 al soldado que le exigió guardar silencio durante una visita a la Tumba del Soldado Desconocido, en el Cementerio Nacional de Arlington. El episodio ocurrió el miércoles, después de los actos por el Día de los Veteranos.

Según informó EFE, el militar Thomas Iglesias recibió la Medalla de Reconocimiento Conjunto del Servicio por el cumplimiento de sus funciones. El reconocimiento se produjo un día después de que llamara la atención a Hegseth y a los integrantes de su comitiva.

El soldado que exigió respeto en Arlington

Imágenes difundidas por CNN muestran el momento en que el centinela pidió silencio al grupo. La advertencia ocurrió después de que algunos integrantes conversaran y rieran cerca del monumento, mientras posaban para fotografías.

“Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento”, gritó Iglesias durante su servicio de vigilancia.

La Tumba del Soldado Desconocido honra a los militares estadounidenses fallecidos cuyos restos no pudieron ser identificados.

Hegseth reconoce la labor del centinela

De acuerdo con EFE, Hegseth recibió a integrantes de la Vieja Guardia, unidad encargada de custodiar el monumento. Durante el encuentro entregó la condecoración a Iglesias.

El secretario de Defensa también publicó fotografías del reconocimiento en su cuenta de X. «Amamos a los soldados. Amamos los estándares. Bien hecho, especialista. Sigan adelante patriotas», escribió.

En una de las imágenes, el militar aparece estrechando la mano de Hegseth.

La polémica alrededor del secretario de Defensa

El episodio se produjo en un momento de presión política para el funcionario de la Administración de Donald Trump. Según EFE, Hegseth podría enfrentar un juicio político a partir del 3 de enero, cuando la nueva mayoría demócrata asuma sus funciones en el Congreso.

La condecoración al centinela convirtió un momento de tensión durante un homenaje militar en un reconocimiento público a la disciplina y el cumplimiento del protocolo.

Con información de EFE

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