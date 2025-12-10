Un brote de la gripe agresiva que se refiere a cepas de influenza más virulentas, como la variante de gripe A conocida como H3N2 K afecta en las últimas semanas a varios países de Europa. Esto obligó a los gobiernos a activar medidas para frenar su propagación, de acuerdo con La Nación.

Más noticias

Casos de gripe aviar en Europa

El aumento de casos se adelantó a la temporada habitual -llegó antes de Navidad- y presenta síntomas más severos de lo esperado, informó La Nación.

Esta cepa se extendió “inusualmente rápido” en países como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, donde los casos se detectaron entre tres y cuatro semanas antes que en los dos años anteriores, según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

La positividad semanal escaló al 17,1 %, frente al 11 % de la semana previa. En Escocia, las autoridades pidieron reforzar el lavado de manos y permanecer en casa ante cualquier síntoma, señaló La Nación.

En el Reino Unido, el director ejecutivo de NHS Providers, Daniel Elkeles, instó a los ciudadanos a usar mascarilla en espacios públicos si presentan signos de gripe.

Describió la variante como una “cepa desagradable” que circula con mayor fuerza y anticipación. También recordó que el uso de barbijo reduce la transmisión de virus respiratorios en situaciones de riesgo. La Agencia de Seguridad Sanitaria británica confirmó que las mascarillas siguen siendo una herramienta útil para limitar contagios, publicó La Nación.

Impacto hospitalario de la gripe agresiva en Europa

El impacto hospitalario también preocupa, Inglaterra registró un promedio diario de 1 717 pacientes con gripe y 69 en terapia intensiva, según The Guardian. En España, la incidencia ya supera los 600 casos por cada 100 000 habitantes, con picos que rebasan los 1 600.

La variante H3N2 K integra mutaciones que le permiten evadir la inmunidad previa y afecta especialmente a niños menores de 5 años y adultos mayores. Sus síntomas más comunes son fiebre alta, dolor muscular, tos seca y cansancio intenso.

En varios colegios británicos se retomaron medidas preventivas similares a las de la pandemia: algunos centros restringieron asambleas y colocaron dispensadores de desinfección, mientras otros cerraron temporalmente. Solo en Inglaterra, entre el 24 y el 30 de noviembre de 2025, se registraron 107 incidentes respiratorios agudos en entornos educativos.

Enlace externo: Gripe