Gobierno de Trump fija nuevos límites de estadía para estudiantes y periodistas extranjeros

La Administración del presidente Donald Trump publicó este jueves 16 de julio de 2026 una normativa que modifica el tiempo de permanencia legal en Estados Unidos para estudiantes y periodistas extranjeros.

Estos cambios en visas para estudiantes extranjeros podrían entrar en vigor en septiembre, salvo un eventual bloqueo del Congreso.

Estados Unidos limita la estadía de estudiantes extranjeros

Los extranjeros con visa de estudiante podrán permanecer en territorio estadounidense durante un máximo de cuatro años. Hasta ahora, el país autorizaba su estadía durante todo el programa académico.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la modificación bajo el argumento de que algunos extranjeros prolongaban sus estudios de forma indefinida para mantenerse en Estados Unidos como “estudiantes eternos”.

En agosto de 2025, el DHS recibió cerca de 22 mil comentarios públicos sobre la propuesta. Sin embargo, el organismo mantuvo prácticamente sin cambios las disposiciones planteadas.

Las asociaciones de educación superior cuestionaron la medida y la calificaron como un obstáculo burocrático que podría disuadir a estudiantes extranjeros.

Además, las universidades reportaron una reducción de las matrículas internacionales después de otras decisiones del Gobierno de Trump, entre ellas la revocación de miles de visas estudiantiles y la suspensión de miles de millones de dólares en financiamiento federal para investigación.

Durante el año académico 2023-2024, Estados Unidos recibió a más de 1,1 millones de estudiantes internacionales. Según datos oficiales, este grupo aportó más de 50 mil millones de dólares a la economía estadounidense en 2023.

Periodistas podrán permanecer hasta 240 días

La nueva normativa establece un límite de 240 días, aproximadamente ocho meses, para la permanencia de periodistas extranjeros. Los comunicadores podrán solicitar extensiones por periodos iguales.

Sin embargo, los reporteros chinos estarán sujetos a condiciones diferentes, pues sus visas tendrán una duración máxima de 90 días.

Antes de esta modificación, Estados Unidos concedía visas de hasta cinco años a periodistas extranjeros. Un centenar de medios y organizaciones internacionales de prensa advirtió, mediante una carta abierta, que la medida “reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura” de la actualidad estadounidense.

Grupos de prensa, organizaciones internacionales y la Embajada de Japón solicitaron al DHS periodos de admisión de entre dos y cinco años para los corresponsales extranjeros. También plantearon un proceso rápido y con tarifas reducidas para periodistas, pero el organismo rechazó ambas propuestas.

Estados Unidos, periodistas y estudiantes extranjeros; preguntas frecuentes

❓¿Qué cambió Estados Unidos para estudiantes y periodistas extranjeros? Respuesta precisa:

La Administración de Donald Trump fijó nuevos límites de permanencia legal para estudiantes y periodistas extranjeros. Los estudiantes podrán permanecer hasta cuatro años y los periodistas hasta 240 días.

Contexto:

La normativa podría entrar en vigor en septiembre de 2026, salvo un eventual bloqueo del Congreso.

Hasta ahora, los estudiantes podían permanecer durante todo su programa académico, mientras que algunos periodistas recibían visas de hasta cinco años. ❓¿Quiénes están afectados por la nueva normativa migratoria de Estados Unidos? Respuesta precisa:

La medida afecta a extranjeros con visa de estudiante y a periodistas internacionales que trabajen en Estados Unidos. Los reporteros chinos tendrán un límite especial de 90 días.

Contexto:

Los periodistas de otros países podrán permanecer hasta 240 días y solicitar extensiones por periodos iguales.

En el caso de los estudiantes, el límite general será de cuatro años, incluso cuando algunos programas académicos puedan extenderse por más tiempo. ❓¿Qué consecuencias tendría el límite de cuatro años para estudiantes extranjeros? Respuesta precisa:

El límite podría obligar a estudiantes de programas largos a solicitar una extensión para permanecer legalmente en Estados Unidos. Asociaciones universitarias consideran que el trámite añadirá obstáculos administrativos.

Contexto:

El Departamento de Seguridad Nacional justificó el cambio al señalar que algunos extranjeros prolongaban sus estudios para mantenerse indefinidamente en el país.

Durante el ciclo académico 2023-2024, Estados Unidos recibió a más de 1,1 millones de estudiantes internacionales. Este grupo aportó más de 50.000 millones de dólares a la economía estadounidense en 2023. ❓¿Cómo afecta la normativa a periodistas y medios internacionales? Respuesta precisa:

Los periodistas extranjeros tendrán una permanencia máxima de 240 días, aunque podrán solicitar extensiones. Organizaciones de prensa advierten que la medida podría reducir la cobertura internacional sobre Estados Unidos.

Contexto:

Un centenar de medios y organizaciones señaló en una carta abierta que la restricción afectaría la cantidad y calidad de la cobertura periodística.

Grupos de prensa y la Embajada de Japón solicitaron admisiones de entre dos y cinco años, además de trámites más rápidos y baratos, pero el DHS rechazó esas propuestas. ❓¿Qué sigue después de la publicación de la nueva normativa? Respuesta precisa:

Los cambios podrían entrar en vigor en septiembre de 2026. Antes de esa fecha, el Congreso podría intentar bloquear su aplicación.

Contexto:

El DHS recibió cerca de 22 000 comentarios públicos sobre la propuesta en agosto de 2025, pero mantuvo casi todas sus disposiciones.

Mientras se define su entrada en vigor, universidades, medios y organizaciones internacionales continuarán evaluando sus efectos sobre estudiantes y corresponsales extranjeros.

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