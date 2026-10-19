Florida emite una orden de arresto contra Raúl Castro

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La Fiscalía de Florida obtuvo una orden de arresto estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la medida este lunes 19 de octubre de 2026, informó EFE.

La orden acusa a Castro de conspiración para cometer asesinato en primer grado. El ataque provocó la muerte de cuatro personas que viajaban en las aeronaves civiles.

Florida reabre el caso del derribo de avionetas

La investigación fue reabierta después de que Uthmeier ordenara revisar la posible participación de Castro en los hechos. En 1996, el dirigente cubano ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

En mayo pasado, la justicia federal estadounidense también presentó cargos contra el exmandatario por su presunta participación en el ataque, incluidos delitos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

Según EFE, Uthmeier afirmó que las autoridades estatales buscarán establecer responsabilidades por la muerte de los cuatro ocupantes.

Cuatro estadounidenses murieron en el ataque

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. Los cuatro pertenecían a Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami que ayudaba a cubanos que intentaban abandonar la isla por mar.

Las dos avionetas Cessna, desarmadas, despegaron del aeropuerto de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade. La Fiscalía de Florida sostiene que estaban fuera de las aguas territoriales cubanas cuando cazas MiG las destruyeron con misiles aire-aire.

El caso aumenta la presión sobre Cuba

La orden estatal representa un nuevo paso judicial, casi tres décadas después del ataque. El proceso se desarrolla en medio del endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba.

La Administración del presidente Donald Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno cubano mediante nuevas medidas y sanciones, mientras la isla atraviesa una profunda crisis económica, señaló EFE.

Con información de EFE

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