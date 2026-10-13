Florida ejecutará a un reo que buscaba la pena de muerte

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Florida tiene previsto ejecutar este martes 13 de octubre de 2026 a James Robertson, un preso que asesinó a su compañero de celda para recibir la pena capital. El caso coincide con la polémica nacional por el intento fallido de ejecución de Christa Pike en Tennessee.

James Robertson será ejecutado en Florida

Robertson, de 62 años, recibirá una inyección letal a las 12:00 en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, al norte del estado. Según EFE, esta será la decimoséptima ejecución de Florida en lo que va de 2026.

El condenado fue sentenciado por estrangular en 2008 a su compañero de celda, Frank Hart, en una prisión del suroeste de Florida. En ese momento, Robertson cumplía condenas por distintos delitos, entre ellos robos y agresiones.

Según el Tribunal Supremo de Florida, Robertson confesó que cometió el asesinato con el propósito de recibir la pena de muerte.

El gobernador Ron DeSantis firmó la orden de ejecución el 1 de octubre. Florida también tenía previsto ejecutar a William Lee Thompson, de 74 años, pero DeSantis suspendió temporalmente el procedimiento después de que su defensa alegara que padece demencia.

El caso de Christa Pike genera polémica en EE.UU.

La ejecución de Robertson se produce en medio de la controversia por el caso de Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee. La mujer sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal el pasado 30 de septiembre de 2026.

Según EFE, las autoridades de Tennessee sostuvieron que siguieron los protocolos establecidos. Sin embargo, el gobernador Bill Lee ordenó una revisión independiente y suspendió las ejecuciones restantes de este año, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC).

Florida concentra las ejecuciones en Estados Unidos

Estados Unidos registra 30 ejecuciones en 2026, de las cuales 16 se han realizado en Florida, según el DPIC.

EFE informó que líderes religiosos latinos se reunirán en Tallahassee para pedir a DeSantis que suspenda las ejecuciones. La organización Mission Talk anunció la entrega de una carta firmada por más de 70 representantes religiosos.

Florida tiene programadas otras dos ejecuciones, el 20 de octubre y el 5 de noviembre. Si ambas se cumplen, el estado igualará su récord de 19 ejecuciones, establecido en 2025.

Con información de EFE

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