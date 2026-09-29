Fiscalía de Perú pide prisión para policía sospechoso de matar a su esposa

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un policía es el principal sospechoso de haber matado a su esposa con un disparo de arma de fuego durante una discusión en Lima, Perú. La Fiscalía de la Nación investiga el caso y solicitó 18 meses de prisión preventiva para el agente.

Policía fue detenido tras el crimen en Lima

Los hechos ocurrieron el sábado 26 de septiembre en una vivienda del distrito de Ate-Vitarte, al este de Lima. Según informó EFE, agentes policiales acudieron al inmueble después de recibir alertas de vecinos que escucharon una fuerte discusión y varios disparos.

Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron sin vida a Gilma Peralta. La mujer presentaba un impacto de bala en la cabeza.

En el lugar también estaba su esposo, el policía Luis Sandoval. De acuerdo con medios locales citados por EFE, el agente se encontraba bajo signos de ebriedad cuando fue intervenido.

Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva

Sandoval fue detenido en el inmueble bajo la figura de flagrancia. La Fiscalía de la Nación abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el disparo y determinar las responsabilidades correspondientes.

EFE señaló que el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el agente mientras avanzan las diligencias del caso.

La medida busca que el investigado permanezca privado de libertad durante el desarrollo de la investigación, mientras la Fiscalía reúne elementos para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Audiencia definirá situación del sospechoso

La audiencia judicial para evaluar el pedido de prisión preventiva está prevista para este miércoles. En ella, un juez analizará los argumentos presentados por el Ministerio Público y la defensa del policía.

El caso permanece bajo investigación y todavía deben establecerse las circunstancias exactas de la muerte de Peralta. EFE indicó que las autoridades continuarán con las diligencias para esclarecer lo ocurrido dentro de la vivienda.

La investigación deberá determinar también las responsabilidades penales que correspondan por la muerte de la mujer.

Con información de EFE

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