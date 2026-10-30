Filipinas ordena evacuar a más de mil familias tras la erupción del volcán Mayón

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

Las autoridades filipinas ordenaron este viernes 30 de octubre de 2026 la evacuación de más de un millar de familias que viven a menos de seis kilómetros del Mayón, el volcán más activo del archipiélago, tras una erupción “moderadamente explosiva” que lanzó una columna de ceniza de tres kilómetros.

El jefe de la oficina de emergencias de la provincia de Albay, Oscar Robert Cristóbal, estimó que las familias evacuadas en la zona rondarán las 1 133, aunque pidió esperar a los informes de los gobiernos locales.

Cristóbal detalló que se han enviado camiones, paquetes de alimentos y kits de higiene a los centros de evacuación, con apoyo del Ejército, la Guardia Costera, la Policía Nacional y el Departamento de Bienestar Social.

489 familias evacuadas en Tabaco

En la ciudad de Tabaco, al noreste del volcán, el ayuntamiento ordenó la evacuación obligatoria de cinco barrios, un operativo que afecta a 489 familias y 1 787 personas, según el último balance de la Oficina de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de la ciudad (CDRRMO).

En el municipio de Camalig, al suroeste del cráter, las autoridades trasladaron a 205 familias a dos centros de evacuación, repartieron miles de mascarillas para hacer frente a la caída de ceniza y activaron el código rojo en su centro de operaciones de emergencia.

Según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), la erupción comenzó a las 11.53 hora local (03.53 GMT) y concluyó casi seis minutos después, produciendo “una densa nube de ceniza que ascendió rápidamente y que se elevó 3.000 metros sobre el cráter de la cumbre”.

Ya se registra caída de ceniza

Por su parte, las autoridades provinciales ya han registrado una leve caída de ceniza en Camalig, Guinobatan y las zonas altas de Legazpi, la capital provincial, todas ellas localidades cercanas al volcán, sin víctimas por el momento.

Con la subida al nivel 3 de una escala de 5 (suponiendo 5 el mayor riesgo), Phivolcs considera que el Mayón ha entrado en “una nueva fase de erupción magmática“, con mayor tendencia hacia una erupción peligrosa y posibles coladas de lava en las laderas en los próximos días o semanas.

Clases suspendidas y operativos para evitar el paso

El gobierno de Albay ya anunció la suspensión de las clases en toda la provincia hasta nuevo aviso, mientras la Policía y el Ejército bloquean el acceso al radio de seis kilómetros, donde queda prohibida toda actividad humana, y se ha vetado el sobrevuelo del cráter.

La erupción se produjo tras un aumento de la actividad sísmica, con 101 terremotos volcánicos registrados en las últimas 24 horas, frente a los entre 3 y 14 diarios de la semana anterior, según los datos de la agencia filipina.

Es la segunda vez este año que el Mayón alcanza el nivel 3 de alerta, después de que en enero entrara en erupción, lo que obligó a evacuar a miles de personas y mantuvo la alerta en ese nivel durante siete meses, hasta su rebaja en agosto.

Filipinas se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica. EFE