Miles de personas evacuadas en Filipinas ante la actividad del volcán Taal

Las autoridades de Filipinas comenzaron este jueves 1 de julio del 2021 la evacuación de miles de personas ante la posible entrada en erupción del volcán Taal, situado a 70 kilómetros de Manila, y cuya alerta se elevó al nivel 3, informaron fuentes oficiales.

Según indicó el Centro de Gestión de Desastres Naturales, las autoridades locales han iniciado ya la evacuación de 14 500 personas de cinco distritos próximos al volcán, después de que expulsara una nube de gases y vapor de un kilómetro de alto.

El Instituto Filipino de Vulcanología, Phivolcs, elevó la alerta del nivel dos al tres debido a “la intrusión magmática en el cráter principal que podría provocar erupciones sucesivas“.

El Taal es un pequeño volcán de 311 metros de altura, que conforma una isla en medio de un lago del mismo nombre, cuyas aguas hierven ante la actividad y provocan a veces erupciones impulsadas por el vapor.

En un video difundido por Phivolcs en redes sociales se ve cómo el agua del lago que cubre el cráter principal del volcán bulle segundos antes del estallido de humo y vapor.

To the people who are near taal or in batangas area pls stay safe taal volcano is releasing a huge amount of smoke right now so please pray for us and other batangeuños and people that will be affected pic.twitter.com/PWJFDZpGlY