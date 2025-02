Rose Girone, considerada la persona viva más longeva entre los supervivientes del Holocausto nazi, murió a los 113 años en un asilo de Long Island, en el este de Nueva York.

Su hija Reha Bennicasa informó sobre el fallecimiento este jueves, aunque el deceso ocurrió el lunes.

Rose nació en 1912 en Janow, un poblado del sureste polaco que hoy forma parte de Rusia. Su nombre de nacimiento era Rosa Raubvogel. Durante su infancia, emigró con su familia a Alemania y se establecieron en Hamburgo.

Se casó con Julius Mannheim, un judío alemán, y cuando estaba embarazada de casi nueve meses, las autoridades arrestaron a su esposo en 1937 y lo enviaron al campo de concentración de Buchenwald.

A ella casi la deportan también, pero un soldado decidió perdonarla al notar su embarazo, según el testimonio que brindó a la Fundación Shoah, citado por CNN.

Rose Girone, the oldest known Holocaust survivor, has died. She was 113. https://t.co/l2cZ7hjSjg pic.twitter.com/RpbGhYP0Xs