Explosión en cuartel de Bolivia deja dos muertos, siete desaparecidos y 59 heridos

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Una explosión registrada la tarde de este viernes 4 de septiembre en un cuartel militar de Viacha, Bolivia, dejó al menos dos personas fallecidas, siete desaparecidas y 59 heridas, informó la Policía boliviana.

La explosión en el cuartel de Bolivia y las vítimas

El subcomandante nacional de la Policía, coronel Roger Roca, señaló que el incidente se encontraba controlado y confirmó que se había comprobado físicamente la muerte de dos personas. Las autoridades de Bolivia continúan con las labores de búsqueda y verificación de las personas desaparecidas.

¿Dónde ocurrió la explosión?

El hecho ocurrió en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “Bolívar”, ubicado en Viacha, un municipio situado a unos 35 kilómetros de La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo bolivianos.

Roca indicó que se realizan investigaciones para determinar qué ocurrió en las instalaciones. Hasta el momento, la Policía no ha establecido públicamente una hipótesis sobre las causas de la explosión.

En un reporte preliminar, el Ministerio de Defensa informó que se produjo una detonación que calificó de “accidental” y que involucró material pirotécnico almacenado en el cuartel. La institución señaló que el hecho provocó daños materiales de consideración.

Hay 59 personas heridas

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, José Martín Carrasco, informó que se activó un Plan de emergencia y contingencia junto con el Ministerio de Salud para trasladar y atender a las personas heridas.

Según los datos proporcionados por el Sedes, ocho de los heridos presentan lesiones de gran magnitud y entre las personas afectadas hay siete menores de edad.

Además, al menos 52 de los 59 heridos son civiles. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las identidades de las dos personas fallecidas.

Autoridades investigan las causas

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, indicó que desde el momento de la explosión se activaron los mecanismos de emergencia, evacuación y atención médica.

También señaló que se dispuso el aislamiento y aseguramiento del sector, además de mantener los medios necesarios para atender a los heridos y brindar apoyo a las familias y vecinos afectados.

Justiniano informó que se realizará una investigación técnica para establecer las causas de la detonación, las condiciones en las que se encontraba almacenado el material y las responsabilidades que pudieran corresponder.

La explosión también provocó daños en viviendas cercanas al cuartel. Videos difundidos por medios de Viacha y en redes sociales mostraron afectaciones principalmente en ventanas y puertas de casas aledañas y el impacto que tuvo el hecho entre los habitantes del municipio.

Te recomendamos