Expectación en el tribunal de Nueva York con grupos pro y contra Trump

El tribunal donde este martes, 4 de abril de 2023, debe comparecer Donald Trump amaneció rodeado de una enorme expectación, con cientos de medios de comunicación apostados en sus inmediaciones para tratar de captar alguna imagen del primer expresidente imputado en la historia de Estados Unidos.

Está previsto que Trump comparezca poco después de las 14:00 (en Ecuador 13:00 y hora local) ante el juez Juan Manuel Merchán, quien le leerá los cargos, que suman un total de 33, según las informaciones que se han filtrado.

Pequeños grupos de manifestantes partidarios o adversarios de Trump también se encontraban en las inmediaciones, tras responder a sendos llamamientos de hacerse presentes en la plaza Collect Park, aledaña a los tribunales.

La Policía había separado a los dos grupos con un vallado que los mantenía a dos metros de distancia unos de otros, y a través del vallado se iban increpando -"Es el mejor presidente" o "¡Que lo encierren!"- pero todo ello en una atmósfera civilizada y sin el menor atisbo de agresividad o violencia.

Los pro Trump fueron convocados por la congresista republicana Marjorie Taylor Greene desde hace varios días, y es difícil saber cuánta gente podrá acudir a la cita, pero en los días anteriores las concentraciones favorables al expresidente apenas han congregado a decenas de personas, ya fuera en Nueva York, Miami o Washington.

Marjorie Taylor Greene arrives in NYC & immediately calls out Mayor Eric Adams.



"While you allow crime in your streets and you sent your henchman down here... Dems are the party of violence."pic.twitter.com/qMmLxROlEP