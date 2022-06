Europa registra una nueva ola de covid-19

Con la llegada de la temporada de verano, en Europa reportan nuevos casos de personas con covid-19, así lo dan a conocer los medios internacionales este jueves 23 de junio de 2022.

Los países europeos están experimentando un incremento de casos impulsados por las subvariantes de la variante ómicron. Esta situación ha generado que las autoridades se alerten por una posible nueva oleada mundial de la enfermedad.

La semana pasada, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) advirtió el crecimientos de los casos “sugiere que estas variantes se convertirán en dominantes” en toda Europea, que podría dar lugar y nuevos casos.

