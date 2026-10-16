Estudiantes protestan en Italia por la educación pública 

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Estudiantes de varias ciudades de Italia se manifestaron este viernes, 16 de octubre de 2026, para exigir mejoras en la educación pública, medidas contra la crisis climática y el fin del gasto militar. Las movilizaciones, convocadas bajo consignas como “No Meloni Day”, también rechazaron políticas migratorias del Gobierno de Giorgia Meloni.

Según EFE, las protestas se desarrollaron en Roma, Milán, Bolonia, Turín, Génova, Pisa y Nápoles. Aunque la mayoría de las marchas transcurrió pacíficamente, se registraron incidentes puntuales con las fuerzas de seguridad.

Protestas en Italia exigen más inversión en educación

En Roma, miles de jóvenes recorrieron el centro hasta llegar a la sede del Ministerio de Educación. Allí encontraron un cordón policial y algunos manifestantes lanzaron petardos contra la fachada del edificio.

Los participantes reclamaron mejores instalaciones escolares y criticaron el presupuesto destinado al gasto militar. “Nuestras escuelas se están desmoronando”, denunciaron representantes de la Oposición Estudiantil Alternativa (OSA) en redes sociales.

El colectivo pidió que los 13 000 millones de euros destinados al rearme y al gasto militar se inviertan en educación. También se escucharon consignas contra el ministro de Educación, Giuseppe Valditara.

En Bolonia, los altercados ocurrieron cuando la marcha llegó a la estación central. Algunos manifestantes lanzaron objetos contra la policía antidisturbios, que respondió con una breve carga, informó EFE.

Estudiantes rechazan el límite de alumnos extranjeros

Otra de las demandas se dirigió contra la normativa del Gobierno italiano que establece un límite del 30 % de alumnos extranjeros en determinadas clases, según la trayectoria escolar y las competencias lingüísticas.

Las organizaciones estudiantiles consideran que la medida puede fomentar la discriminación y dificultar la integración. En Milán, miles de jóvenes marcharon bajo el lema “Nadie es extranjero”.

Los manifestantes también expresaron su rechazo a las políticas del Ejecutivo, al que acusan de promover el rearme y la exclusión social.

La crisis climática impulsa las movilizaciones

Las protestas coincidieron con una jornada internacional convocada por Fridays for Future contra el calentamiento global y el uso de combustibles fósiles.

Los activistas exigieron reducir las emisiones contaminantes, frenar el consumo de suelo y combatir la pobreza energética. Las movilizaciones también se extendieron a otras ciudades italianas, según EFE.

Los estudiantes anunciaron además una huelga general para el 30 de octubre, con un llamado a unir a trabajadores y jóvenes en defensa de los servicios públicos.

Con información de EFE

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