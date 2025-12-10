El Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), abrió una investigación por delincuencia organizada tras la explosión de un automóvil ocurrida el sábado, 6 de diciembre de 2025, frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria en el municipio de Coahuayana, Michoacán.

Estallido en Michoacán, México dejó cinco fallecidos y 12 heridos

El estallido dejó cinco muertos y 12 heridos, según confirmó la autoridad federal a EFE. En un comunicado, la FGR explicó que trabaja en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y con autoridades estatales para avanzar en las diligencias.

La institución detalló que en la zona operan 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías federales ministeriales especializados en criminalística, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense.

Además, participan expertos en telecomunicaciones, tránsito terrestre, ingeniería, incendios y explosivos, química y balística forense, quienes analizan los restos del vehículo y el impacto del estallido. La Fiscalía reiteró que, tras los “lamentables hechos”, se registraron cinco fallecidos y 12 personas lesionadas.

La Fiscalía informó a EFE que la explosión ocurrió alrededor de las 11:40 sobre la calle Ignacio López Rayón, frente a la base de la Policía Comunitaria. Dos de las víctimas mortales viajaban en el automóvil siniestrado, mientras que las otras tres pertenecían a la corporación comunitaria.

El Gobierno de Michoacán mantiene presencia de la Guardia Civil, Guardia Nacional, Ejército y Marina

La Policía Comunitaria local es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, conocido como ‘El Comandante Teto’, antiguo integrante de los grupos de autodefensa surgidos en 2014 para enfrentar al cartel de Los Caballeros Templarios.

Actualmente, el Gobierno de Michoacán mantiene presencia de la Guardia Civil, Guardia Nacional, Ejército y Marina en la región.

Autoridades navales identificaron que grupos criminales utilizan el litoral michoacano para el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica. Este contexto ha generado disputas entre Policías Comunitarias de Aquila y Coahuayana y el Cartel Jalisco Nueva Generación por el control de rutas, señalaron fuentes consultadas por EFE.

