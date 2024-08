Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Antony Blinken, reconoció al opositor Edmundo González como el ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela.

Blinken difundió un comunicado este jueves 1 de agosto de 2024, en el que aseguró que Washington concluyó, con base en “pruebas abrumadoras“, que González salió victorioso en los comicios celebrados el domingo 28 de julio.

“Los datos electorales demuestran abrumadoramente la voluntad del pueblo venezolano: el candidato de la oposición democrática Edmundo González obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones del domingo. Los venezolanos han votado y sus votos deben contar“, señaló el funcionario norteamericano.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció la noche del domingo que con el 80% de actas escrutadas el ganador había sido Nicolás Maduro, con un 51,2% de los votos.

Este anunció fue único y no se detalló que sucedió con el otro 20% de actas electorales, lo que suscitó las sospechas de fraude de Estados Unidos, que había mostrado cautela hasta conocer los datos pormenorizados por mesa electoral.

Estados Unidos pidió a las partes implicadas en la crisis venezolana a abordar un proceso de transición que respete el deseo del desenlace electoral y dijo que apoyará un proceso de “restablecimiento de las normas democráticas” en Venezuela.

A comienzos de la semana Estados Unidos solicitó conocer las actas por mesa para pronunciarse y ha estado en contacto con Brasil, algo que cristalizó en una llamada entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir transparencia y unos resultados pormenorizados al Gobierno de Maduro.

Este jueves, Blinken anunció que da por válido el escrutinio presentado por la oposición, liderada por María Corina Machado, que representa a 80 % de las mesas electorales y que muestran que González Urrutia “recibió la mayoría de votos con un margen insuperable”.

