El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que Karol G escribió una canción para impulsar su campaña presidencial, según una publicación del portal infobae.com.

¿Qué fue lo que dijo Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro durante su discurso de fin de semana señaló “Karol G me mandó una canción para mi campaña”, de acuerdo con el portal de Infobae. Esto incendió las redes sociales con varias interacciones de los usuarios.

Además, el mandatario aseguró “Aquí me conocen como el gallo pinto. Pero en el exterior me están diciendo Nicol G, no sé por qué”. Refiriéndose indirectamente, a Karol G.

El equipo de Karol G responde

Sin embargo, el equipo de la cantante colombiana desmintió las palabras del mandatario venezolano. Aseguraron que no existe dicha canción y que las composiciones no fueron creadas con fines políticos, de acuerdo con Infobae.

Uno de los voceros del equipo de Karol G en diálogo con diario El Colombiano aseguró que “No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que mencionaron que Karol envió canciones para campañas”.

“La música de Karol nunca fue usada con estos fines políticos o de tomar partidos en campañas”, comentó el mismo equipo a NTN24.

¿En qué otra ocasión nombró Maduro a Karol G?

Durante un evento en Puerto La Cruz el sábado 29 de junio Nicolás Maduro y Rafael Lacava, gobernador de Carabobo bailaron el tema Amargura, informa Infobae.

Se trata de uno de los temas de la intérprete. En ese momento el presidente de Venezuela improvisó algunos pasos de baile. Al parecer es fan de la cantante colombiana.