Enfrentamientos entre disidentes de las FARC y el ELN alarman a Colombia

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Los combates entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantienen en zozobra a comunidades del Catatumbo, en el noreste de Colombia, en el último día del año, tras una semana de ataques armados con drones que han afectado de forma directa a la población civil, según informó EFE.

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Combates entre disidentes de las FARC y el ELN

La situación más crítica se registra en el poblado de Filo El Gringo, en el municipio de El Tarra. Su alcalde, Eyder Robles, advirtió que los enfrentamientos han provocado “una afectación humanitaria de gran magnitud”, con familias desplazadas, otras confinadas en sus viviendas y pérdidas materiales considerables, de acuerdo con información recogida por EFE.

El mandatario local pidió a los grupos armados respetar a la población civil y permitir la habilitación inmediata de un corredor humanitario. Videos difundidos en redes sociales muestran daños en la iglesia, viviendas y comercios, ocurridos en la víspera de Año Nuevo.

Crisis humanitaria en Catatumbo

Desde el municipio de Teorama, su alcalde Uber Conde, presidente de la Asociación de Municipios del Catatumbo, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que actúe frente a lo que calificó como una crisis humanitaria sin precedentes. Asimismo, instó a los actores armados a abrir espacios de diálogo que permitan aliviar la situación de las comunidades afectadas.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia expresó su preocupación por lo que ocurre en Filo El Gringo y señaló que, hasta el momento, no hay un balance oficial de heridos o fallecidos. No obstante, existen llamados de autoridades y habitantes para que se refuercen las acciones de protección, según reportó EFE.

Crisis en Catatumbo

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó al ELN y al Frente 33 suspender de inmediato los enfrentamientos, respetar el principio de distinción y permitir el ingreso de ayuda humanitaria.

La crisis en el Catatumbo se arrastra desde el pasado 16 de enero de 2025, cuando se intensificó la disputa por el control territorial y de economías ilícitas. Este conflicto ha dejado cerca de un centenar de muertos y más de 78 000 campesinos desplazados, en una región marcada por la pobreza pese a su riqueza natural.

Enlace externo: FARC

Con información de EFE