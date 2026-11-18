Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

El fenómeno de El Niño está transformando la manera de producir alimentos en Centroamérica. Las sequías prolongadas, las temperaturas extremas y las alteraciones en los ciclos de lluvia han llevado a El Salvador a modificar sus prácticas agrícolas durante 2026 para proteger sus cultivos y reducir las pérdidas.

Durante generaciones, los agricultores salvadoreños organizaron sus cosechas alrededor de las primeras lluvias de mayo. Este calendario determinaba cuándo sembrar maíz, frijol y otros productos esenciales para la alimentación. Sin embargo, la creciente irregularidad de las precipitaciones ha obligado a replantear una tradición profundamente arraigada.

Frente a este escenario, El Salvador apuesta por la agricultura sostenible, mediante siembras anticipadas, semillas resistentes a la sequía, sistemas de riego y herramientas de planificación climática. El objetivo es disminuir la dependencia de las lluvias y fortalecer la seguridad alimentaria.

El Salvador adelanta sus siembras ante El Niño

Uno de los principales cambios agrícolas de 2026 fue la modificación del calendario de siembra. Ante las previsiones de períodos secos más intensos, las autoridades promovieron el inicio anticipado de las actividades productivas para aprovechar la humedad disponible en los terrenos.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador (MAG) anunció un plan para acelerar la siembra de unas 60 000 manzanas de maíz mediante la perforación de pozos y la instalación de sistemas móviles de riego. La estrategia busca garantizar agua para los cultivos durante las etapas críticas de crecimiento.

Esta medida resulta especialmente importante para la producción de maíz en El Salvador, uno de los alimentos básicos del país. La falta de humedad durante la germinación y el desarrollo inicial de las plantas puede afectar los rendimientos y comprometer el abastecimiento de granos.

Semillas resistentes para proteger los cultivos

La adaptación al cambio climático también incluye variedades agrícolas capaces de soportar condiciones adversas. Una de las experiencias destacadas es el uso del maíz CENTA Porrillo 2020, una semilla mejorada que ofrece mayor resiliencia frente a condiciones climáticas desfavorables.

A través del proyecto RECLIMA, desarrollado con participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se impulsó la multiplicación de semillas adaptadas a las necesidades de los productores del Corredor Seco centroamericano.

Estas iniciativas buscan fortalecer la agricultura familiar en El Salvador, especialmente en comunidades donde las cosechas representan la principal fuente de alimentación e ingresos. Disponer de semillas resilientes permite reducir riesgos productivos frente a la escasez de agua.

Tecnología agrícola para anticipar las sequías

La transformación también incorpora herramientas digitales y análisis meteorológicos. En abril de 2026, la FAO y el Gobierno de Brasil presentaron resultados de una iniciativa regional desarrollada con El Salvador, Guatemala y Honduras. El objetivo es mejorar la gestión de los riesgos climáticos agrícolas.

El proyecto introdujo la Zonificación Agrícola del Riesgo Climático (ZARC), una herramienta que utiliza información sobre suelos, clima y características de los cultivos para identificar los períodos más convenientes de siembra y disminuir la exposición a condiciones desfavorables.

Esta tecnología permite tomar decisiones agrícolas basadas en información científica y no exclusivamente en calendarios tradicionales. Su aplicación representa una alternativa para los pequeños productores que enfrentan lluvias irregulares, sequías recurrentes y limitaciones de acceso al agua.

El Corredor Seco enfrenta nuevos desafíos

Las estrategias agrícolas de El Salvador forman parte de un esfuerzo regional por fortalecer la producción de alimentos en el Corredor Seco centroamericano, una zona especialmente vulnerable a las variaciones climáticas y a los períodos prolongados de escasez de lluvias.

Además del riego y las semillas mejoradas, se promueven prácticas de conservación del suelo, manejo eficiente del agua y reducción de la quema de residuos agrícolas. Estas técnicas ayudan a proteger la humedad y preservar la fertilidad de los terrenos.

El desafío no termina en 2026. Según las previsiones de noviembre de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), El Niño podría continuar fortaleciéndose antes de comenzar a debilitarse a principios de 2027, con posibles repercusiones sobre los próximos ciclos agrícolas.

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