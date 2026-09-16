Escuelas piloto de El Salvador destacan en PISA

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Las escuelas públicas que formaron parte del programa piloto de modernización educativa de El Salvador alcanzaron niveles equiparables a los promedios nacionales de Alemania y Suecia incluidos en el informe PISA 2022.

Los resultados corresponden a PISA for Schools 2026, conocida en español como PISA para Centros Educativos. En esta evaluación participaron 1 198 estudiantes de 171 centros educativos salvadoreños.

Las cifras generaron un debate en El Salvador. Los detractores del Gobierno de Nayib Bukele intentaron presentar los resultados como negativos.

Sin embargo, una representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, sostuvo que El Salvador obtuvo buenos resultados y que algunos de sus indicadores podían compararse con los de países desarrollados.

PISA for Schools evaluó a 1 198 estudiantes

Los estudiantes evaluados pertenecían a 171 centros educativos incluidos en el programa piloto de modernización.

Los resultados fueron considerados de interés porque, en determinados puntos de la evaluación, los alumnos salvadoreños alcanzaron niveles comparables con los registrados por estudiantes alemanes y suecos.

La evaluación de 2026 también mostró que las escuelas públicas participantes obtuvieron un desempeño sobresaliente.

Los niveles alcanzados fueron equiparables a los promedios nacionales de Alemania y Suecia incluidos en el informe PISA 2022.

Tecnología e inteligencia artificial acompañaron el programa

Ivana Vujičić, gerente de PISA for Schools, y el informe del Banco Mundial señalaron que la entrega focalizada de dispositivos electrónicos y la aplicación de nuevas políticas pedagógicas impulsaron directamente los resultados de las escuelas participantes.

El desempeño de estos centros se ubicó por encima de la media nacional, según la información entregada.

El Ministerio de Educación dotó de computadoras y otros dispositivos a los estudiantes. También firmó acuerdos para que recibieran asistencia mediante herramientas de inteligencia artificial.

De acuerdo con los resultados presentados, estas medidas ya comenzaron a reflejarse en el desempeño de los alumnos incluidos en el programa.

El Salvador aumentó sus puntajes en tres áreas

El Salvador también mejoró sus resultados generales en PISA respecto de 2022.

El país aumentó 12 puntos en Ciencias, tres puntos en Matemáticas y dos puntos en Lectura.

Las autoridades enfatizaron que el salto en la calidad educativa dependerá de la posibilidad de replicar el modelo aplicado en las 171 escuelas piloto en el resto del sistema.

La ampliación del programa es, por tanto, uno de los objetivos planteados por las autoridades educativas salvadoreñas.

Nayib Bukele anunció una inversión del 8% del PIB

Según la información entregada, El Salvador será uno de los pocos países del continente que destinará en los próximos años el 8% de su producto interno bruto a la educación.

El anuncio fue realizado por el presidente Nayib Bukele.

La inversión espera marcar una diferencia en la formación de las futuras generaciones y generar oportunidades para que los estudiantes accedan a la educación superior y a instituciones técnicas.

El debate sobre la prueba PISA ha despertado distintas reacciones entre los salvadoreños. Algunos siguen la discusión y otros se mantienen indiferentes ante sus resultados.

La información presentada plantea estos avances como una señal de la apuesta de El Salvador por la formación de las futuras generaciones y por una educación acorde con las demandas de una vida moderna dominada por la tecnología.