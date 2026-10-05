El ‘interruptor de luz’ para neuronas que llevó al Nobel de Medicina

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El Premio Nobel de Medicina fue otorgado este lunes, 5 de octubre de 2026, al psiquiatra y neurólogo estadounidense Karl Deisseroth y a los científicos alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus aportes a la optogenética. La disciplina permite estudiar y controlar grupos específicos de neuronas mediante la luz, según informó BBC Mundo.

Optogenética: cómo funciona el interruptor neuronal

El descubrimiento comenzó con una proteína llamada canalrodopsina, identificada por Hegemann y Nagel en 2000 en un alga unicelular que se desplaza hacia la luz. Cuando recibe luz azul, esta proteína abre un canal y permite el paso de iones, generando una señal eléctrica.

Deisseroth llevó este mecanismo a las neuronas. Introdujo proteínas sensibles a la luz en células nerviosas específicas y utilizó haces luminosos para activarlas o desactivarlas. El método permitió estudiar circuitos vinculados con la memoria, el miedo, la adicción y el movimiento.

De acuerdo con BBC Mundo, la precisión de esta técnica permite intervenir sobre grupos concretos de neuronas a una velocidad similar a la comunicación natural entre estas células.

El Nobel abre nuevas posibilidades para tratar enfermedades

La optogenética también está siendo investigada como herramienta médica. Los científicos exploran su aplicación en enfermedades neurológicas y sensoriales, entre ellas el párkinson y la epilepsia.

Uno de los avances más destacados se encuentra en el tratamiento experimental de la retinitis pigmentosa. En ensayos clínicos, investigadores introducen proteínas sensibles a la luz en zonas dañadas de la retina. Después, unas gafas especiales estimulan esas proteínas mediante luz.

Algunos pacientes han recuperado parcialmente la capacidad de percibir imágenes. Sin embargo, estos tratamientos continúan en investigación.

Tres científicos y una nueva era para la neurociencia

La Asamblea del Nobel destacó que la optogenética permitió estudiar cómo determinados circuitos neuronales intervienen en recuerdos, emociones y comportamientos.

BBC Mundo señaló que los tres investigadores se repartirán un premio de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 1,19 millones de dólares.

Deisseroth trabaja en la Universidad de Stanford, mientras Hegemann pertenece a la Universidad Humboldt de Berlín y Nagel a la Universidad de Würzburg.

El reconocimiento destaca una tecnología que convirtió la luz en una herramienta para explorar el cerebro y comprender mejor su funcionamiento.

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