Ecuatoriano está desaparecido en Canadá; su madre pide ayuda para encontrarlo

La última vez que Marina Jácome habló con su hijo Pablo Andrés Aguirre Jácome, quien vive en Montreal, Canadá, fue el domingo 30 de enero del 2022, a las 10:00.

La madre del joven contó a Radio Canadá Internacional que después de esa conversación quedaron en hablar a las 13:00 pero no fue posible y el lunes 31 de enero su celular ya estaba apagado. Desde entonces no sabe nada de él.

Marina dijo al medio que Pablo estudia producción de televisión en el Instituto Trebas y que recientemente se había mudado a un sector cercano a Montreal Norte.

Desde el 30 de enero en redes sociales se compartieron publicaciones sobre su desaparición, incluyendo el grupo MOMTL – Mamás en Mtl en Facebook, un grupo de mujeres latinoamericanas de la ciudad, pidiendo información del joven.

El jueves 3 de febrero, el Servicio de Policía de la ciudad de Montreal publicó el aviso de desaparición de Pablo Andrés Aguirre Jácome, explicando que el joven fue visto por última vez el 30 de enero en el barrio St-Michel. Se detalló además que mide 1,65 centímetros, pesa 60 kilogramos, tiene el cabello y ojos marrones y habla español.

#MISSING

Pablo Andres Aguirre Jacome, 23 years old, was last seen on January 30th in the St-Michel borough. His relatives fear for his health and safety. Thank you for retweeting in order to find him quickly. #SPVM ^RM pic.twitter.com/spHHFBQYwZ