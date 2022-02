Así viven la tensión con Rusia tres estudiantes ecuatorianas en Ucrania

Yadira Trujillo (I)

Sobre la situación que viven Rusia y Ucrania se ha dicho de todo. Los medios internacionales han informado sobre la entrada de un importante refuerzo militar ruso en la zona de frontera hasta el posible estallido de un conflicto a gran escala.

En Ucrania también residen ecuatorianos y este viernes 11 de febrero del 2022, EL COMERCIO se contactó con tres estudiantes que están en diferentes ciudades de ese país. Ellas contaron cómo viven el actual conflicto, por el que se habla de la posibilidad de una guerra.

Abigail León, 24 años, desde Odessa

“Desde el momento en que se dio la posibilidad de guerra, por medio de plataformas como Instagram, los medios comenzaron a informar que enviarían por Telegram las ubicaciones de los refugios en caso de ataque.

Por ese canal recibimos mensajes, por ejemplo, con un mapa online que muestra los 208 refugios antibombas convencionales y los 135 refugios antirradiación, ubicados en las diferentes partes de la ciudad.

Por lo demás, la vida sigue como si nada, creo que el país está tan acostumbrado a estar siempre en estado de alerta (por el conflicto del 2014) que no les altera la situación. Los estudios siguen igual, los trabajos como si nada.

Si llegara a haber una guerra, la mayoría de los ecuatorianos que residimos en Odessa tenemos pensado ir a Europa, a Rumanía o Apolonia, pero por el momento nada se sabe”.

Dagmar Narváez, 19 años, desde Kiev

“Al principio parece que se trataba de cuidar mucho la salud mental de la población. Yo hablaba con mi madre en Ecuador y más noticias salían para afuera que para nosotros.

En mi círculo cercano de conocidos de Ecuador nos hacemos la misma pregunta: ¿qué va a hacer el gobierno con nosotros si hay una guerra? Ayer, luego de que Estados Unidos pida a sus ciudadanos que abandonen Ucrania en un plazo máximo de 48 horas empezó la tensión para nosotros.

Ya se habla de que pidieron ayuda y se necesitan personas que acudan a prestarla en caso de guerra. Para las personas de 20 a 25 años va a ser obligatorio ir en el caso de que realmente suceda.

Otra cosa que se dice es que la población no va a poder salir si hay una guerra, por el peligro que implica la movilización de aviones o trenes. Eso nos preocupa mucho porque si pasa no podremos salir. Si salimos ahora es como especular. En mi caso, ¿qué hago con la universidad?, ¿qué pasa si me voy y se normaliza todo?, ¿cómo vuelvo si me voy tan lejos?”.

Karol Paredes, 21 años, desde Ivano-Frankivsk

“Aquí en el occidente de Ucrania, casi frontera con Polonia, tanto nosotros como extranjeros y los propios ucranianos están más preocupados actualmente por el covid-19, acá no se siente la tensión. Creo que nuestros padres están más preocupados por la alarma que están causando en las noticias.

Tanto yo como mis compañeros y amigos, en este momento estamos más dedicados a estudiar y como no hay alarma estamos bien.

No voy a mentir al decir que al inicio no me asusté por lo que se decía. Pero después vi que los propios ucranianos estaban tranquilos y en cuestión de clases y vida todo iba normal, eso me tranquiliza.

Personalmente no estoy pensando en salir de aquí. La embajada de Ecuador nos hizo llenar unos formularios con información de en qué parte de Ucrania vivimos y si tenemos familia aquí. Nada más por el momento. Yo comparto departamento con otra ecuatoriana”.