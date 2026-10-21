Dos adolescentes detenidas en California por presuntamente planear un tiroteo escolar

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El director del FBI, Kash Patel, celebró este miércoles 21 de octubre de 2026 la detención de dos adolescentes de 15 años sospechosas de planear un tiroteo masivo en una escuela secundaria del sur de California, cuyo arresto anunció el martes la agencia federal.

El FBI dijo en un comunicado que el pasado 6 de octubre alertó al Departamento de Policía de Corona, una ciudad al este de Los Ángeles, que habían identificado conversaciones relacionadas con “una amenaza” contra la escuela secundaria Corona High School.

La investigación derivó en arresto

Tras realizar varios registros en domicilios y dispositivos electrónicos se detuvo a una joven de 15 años, que asistía a la escuela secundaria Norco High School, según la nota de prensa.

Las dos adolescentes permanecen detenidas bajo cargos de conspiración para cometer asesinato.

Las autoridades sostienen que las jovencitas habrían pasado meses investigando tiroteos escolares y discutiendo cómo llevar a cabo un ataque en Corona High School.

Las conversaciones entre ambas revelaron que, al parecer, hablaron sobre cómo obtener armas.

Las autoridades investigan los motivos que habrían llevado a las adolescentes a planear el ataque. Sus identidades se han mantenido en reserva.

El FBI lo publicó en sus redes

El director del FBI, Kash Patel, destacó en su cuenta de X que se había frustrado “un posible acto de violencia” dirigida contra una escuela secundaria en el sur de California antes de que alguien resultara herido.

“No existe mayor prioridad que proteger a nuestros menores; las amenazas contra nuestras escuelas serán enfrentadas con todo el peso del FBI y de nuestros socios”, escribió Patel su mensaje en redes, que agradeció la colaboración de la Policía de Corona.

La semana pasada, un joven de 16 años ingresó a una escuela primaria en Oregon y mató a tres niños de 5, 8 y 11 años y una maestra.

El atacante fue abatido por un padre de familia que estaba cerca del centro educativo y se percató del tiroteo. EFE

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