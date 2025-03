En varias regiones del mundo, las mujeres ocuparon cargos de jefatura de Estado o de Gobierno desde 1960 hasta la actualidad. Algunos países han tenido una mayor participación de mujeres en el poder, con San Marino liderando con 20 mujeres gobernantes.

Otros países como Perú, Suiza, Finlandia e Islandia también han registrado un número significativo de mujeres en la dirección política.

El Women Power Index refleja la evolución de la representación femenina en el poder político.

Entre las figuras históricas destacadas se encuentran Sirimavo Bandaranaike, quien en 1960 se convirtió en la primera mujer en ser elegida primera ministra, e Indira Gandhi, quien asumió el liderazgo en India en 1966. A lo largo de las décadas, la presencia de mujeres en altos cargos ha aumentado en varias regiones.

Desde 1960, varios países han tenido una participación constante de mujeres en el poder. San Marino ha registrado el mayor número de mujeres líderes, con 20 mandatarias a lo largo del tiempo.

Perú, Suiza y otros países también han destacado con más de seis mujeres en cargos de presidencia o primer ministro.

En el caso de Finlandia, Islandia y Lituania, la tendencia también ha sido significativa. Estos países han tenido al menos tres mujeres en el poder en distintos períodos. La línea temporal muestra un incremento en la participación femenina en las últimas décadas.

Hasta diciembre de 2024, 26 países cuentan con una mujer al frente del Estado o del Gobierno. Islandia es el país con mayor paridad política, obteniendo 86 puntos en el índice de representación femenina. En contraste, países como Yemen y Afganistán presentan una representación nula de mujeres en el poder.

