Donald Trump 'subestimó' la pandemia del covid, según su esposa

Un libro sobre el mandato de Trump y su familia revela inconformidades de su esposa, Melania Trump. Foto: EFE.

Agencia EFE

La exprimera dama de Estados Unidos, Melania Trump, acusó a su marido, el expresidente Donald Trump (2017-2021) de subestimar la gravedad de la pandemia, según un nuevo libro escrito por periodistas de CNN y The New York Times, dos medios muy críticos con el exmandatario.

En el libro, Peter Baker de The New York Times y Susan Glasser de CNN y The New Yorker aseguran que Melania acusó a su marido de estar empeorando la situación y de no hacer lo suficiente para contener una pandemia de covid-19 que ella ya predecía que iba a ser "muy mala".

"Te preocupas demasiado. Olvídalo", le respondió Trump, siempre según la versión de estos dos periodistas de medios contrarios al exmandatario.

De acuerdo con su relato, Melania incluso habría buscado ayuda en el exgobernador de Nueva Jersey y persona cercana a Trump Chris Christie, para que convenciese a su marido de la seriedad de la pandemia.

El libro, titulado "The Divider: Trump in the White House, 2017-2021" también asegura que el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Mark Milley, temía que el entonces presidente autorizase un ataque sobre Irán o que se iniciase un conflicto nuclear con Corea del Norte.

