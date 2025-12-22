El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró como enviado especial para Groenlandia al gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, quien dijo que su cometido será convertir a ese territorio autónomo de Dinamarca “en parte de EE.UU.”.

La misión será convertir a Groenlandia en parte de Estados Unidos

El objetivo de Donald Trump es reforzar los intereses de Washington en esa región estratégica del Ártico.

Trump anunció la designación en un mensaje publicado en su red Truth Social, en el que destacó la importancia de Groenlandia para la seguridad nacional estadounidense y afirmó que Landry impulsará los intereses del país y de sus aliados, según informó EFE.

Landry, excongresista y gobernador de Luisiana desde 2024, señaló en un mensaje posterior que ejercerá el cargo de manera voluntaria y lo compatibilizará con sus funciones estatales. El funcionario indicó que su misión será convertir a Groenlandia en parte de Estados Unidos, de acuerdo con declaraciones recogidas por EFE.

El interés de Trump por Groenlandia se intensificó por su ubicación clave en las rutas del Ártico y por su potencial en recursos naturales, especialmente minerales estratégicos.

La Casa Blanca llegó a analizar este año los costos de una eventual adquisición y administración del territorio, así como los beneficios económicos derivados de su explotación, en un contexto de creciente competencia global por el control de zonas polares y sus reservas.

Autoridades reiteraron que Groenlandia no está en venta

Estas declaraciones generaron rechazo inmediato por parte de las autoridades groenlandesas y danesas, que reiteraron que la isla no está en venta y que cualquier decisión debe respetar su estatus autonómico.

La Unión Europea también expresó su oposición a cualquier intento de anexión, aunque tanto Dinamarca como Groenlandia manifestaron su disposición a cooperar con Estados Unidos en materia de defensa, en especial por la presencia de una base militar estadounidense en la isla desde hace más de siete décadas.

Las autoridades locales subrayaron que cualquier cooperación se realizará dentro de los marcos legales existentes y en coordinación con Copenhague, mientras que analistas consideran que el anuncio podría generar nuevas tensiones diplomáticas en la región ártica, cada vez más disputada por las grandes potencias.

El debate sobre el futuro de la isla sigue abierto en el escenario internacional y político global actual hoy mismo.

Con información de EFE