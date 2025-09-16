El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 16 de septiembre de 2025 una nueva demanda por difamación contra The New York Times. En su acusación, exige 15 000 millones de dólares al diario, al que calificó como “uno de los peores y más degenerados” de la historia del país.

Trump aseguró que el periódico lo ha difamado durante años sin consecuencias. “A The New York Times se le ha permitido mentir y difamarme libremente durante mucho tiempo y esto se acaba, ¡AHORA!”, escribió en su red social Truth Social.

La demanda en Florida

El mandatario detalló que presentará la demanda por difamación y libelo en el estado de Florida. Acusó al medio de convertirse en “portavoz del Partido Demócrata de Izquierda Radical”. Además, afirmó que el apoyo del diario a la candidata demócrata Kamala Harris en las pasadas elecciones representó “la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia”.

Trump recordó que ya enfrentó a The New York Times en los tribunales. En 2018 presentó una acción legal por unos artículos sobre sus finanzas e impuestos, basados en documentos confidenciales. Entonces exigió 100 millones de dólares en compensación. Sin embargo, un juez desestimó el caso y ordenó que el presidente pagara cerca de 400 000 dólares al diario y a tres de sus reporteros por los gastos legales.

Antecedentes de litigios

En su mensaje en Truth Social, Trump destacó sus “exitosos” litigios contra cadenas de televisión a las que calificó como “noticias falsas”. Entre esos casos se incluyen demandas contra ABC News y CBS. Ambos procesos concluyeron con acuerdos extrajudiciales, en los que las cadenas aceptaron pagar sumas millonarias que, según el expresidente, se destinarán a su futura biblioteca presidencial.

En julio pasado, Trump presentó otra demanda contra The Wall Street Journal, News Corp —conglomerado que agrupa al diario—, su propietario Rupert Murdoch y dos redactores. Los acusó de atribuirle una carta enviada al financiero Jeffrey Epstein, quien falleció en 2019 mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.

