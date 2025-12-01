‘Cero muertes por Sida en 2030’. Este es el lema de la campaña del Día Mundial del Sida 2025, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La conmemoración se da cada 1 de diciembre.

Día del Sida se conmemora con un objetivo

De acuerdo con el portal de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cruzada busca sensibilizar sobre la realidad de la enfermedad avanzada por VIH, visibilizar las historias detrás de cada caso y promover una respuesta colectiva.

En esa línea se suma que gobiernos, profesionales de la salud y la sociedad en general están llamados a acelerar las acciones para lograr la eliminación del Sida en 2030.

No obstante, hay una alerta: a pesar de los avances significativos alcanzados en la región, aún hay brechas en el acceso al diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y al manejo de la enfermedad avanzada por VIH.

En el #DíaMundialdelSIDA🎗generemos conciencia:



La exposición a la violencia sexual aumenta el riesgo de enfermedades como el VIH.



👉 La PrEP/PEP es una herramienta eficaz de prevención del VIH en las mujeres.



¡La #ViolenciaContraLasMujeres se puede prevenir! #NoHayExcusa pic.twitter.com/5pG7YgUJft — OPS/OMS (@opsoms) December 1, 2025

De acuerdo con la OPS, Un tercio de las personas con VIH son diagnosticadas tarde, a menudo con enfermedad avanzada por VIH.

La organización, ante ese panorama, llamó a los países de las Américas a intensificar la respuesta frente al VIH: diagnóstico temprano, el inicio inmediato del tratamiento antirretroviral y el acceso a una atención integral. Estro pasos son esenciales para prevenir la enfermedad avanzada por VIH, salvar vidas y reducir el estigma.

El contexto de la problemática

Según los datos más recientes, en 2024 se estimó que 2,8 millones de personas vivían con VIH en América Latina y el Caribe. Mientras, el Caribe redujo las nuevas infecciones en 21 % desde 2010, América Latina registró un incremento del 13% en el mismo período.

Las muertes por causas relacionadas con el sida disminuyeron de 42 000 a 27 000 en América Latina y de 12 000 a 4 800, en el Caribe.

Desde la institución recalcan que aunque hay avances, la lucha no termina. Anualmente, 38 000 vidas se pierden en las Américas por causas relacionadas con el VIH.

Los avances para mitigar el avance

Según la OPS, nuevas opciones de profilaxis antes a la exposición con inyectables de acción prolongada como lenacapavir, una opción de PrEP que se administra cada seis meses, podrían desempeñar un papel clave en la expansión de las opciones de prevención y en el avance hacia la eliminación del VIH.

Se asegura que los tratamientos antirretrovirales actuales son seguros y efectivos y logran suprimir la carga viral hasta niveles indetectables en la sangre. En estos casos, el virus no se transmite por vía sexual.

La OPS, con apoyo de otras instancias, está implementando un proyecto en la región para disminuir la mortalidad por enfermedad avanzada.

Como parte de las actividades conmemorativas, el 5 de diciembre se realizará un evento virtual para la presentación de la Alianza regional para la eliminación del VIH en las Américas. Esta propuesta busca fortalecer la coordinación entre instituciones gubernamentales, comunidades, agencias internacionales y tomadores de decisión.

El VIH/sida es una de las más de 30 enfermedades transmisibles y condiciones relacionadas que la OPS busca erradicar para 2030.

Violencia contra las mujeres aumenta el riesgo

La OPS refiere que la exposición a la violencia sexual aumenta el riesgo de enfermedades como el VIH. Niñas y mujeres violentadas tienen, por ejemplo, menos opciones de acceso a métodos anticonceptivos.