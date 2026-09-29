Detienen a los suegros de ejecutivo de The New York Times asesinado en California

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Las autoridades de California investigan el asesinato de Jonathan McKinsey, un ejecutivo de ingeniería de The New York Times, quien fue hallado muerto el sábado, 26 de septiembre de 206, en la ciudad de Dublin, en el condado de Alameda.

El hombre, de 40 años, habría sido baleado por sus suegros en el estacionamiento de un complejo deportivo del Área de la Bahía de San Francisco. La Policía de Dublin encontró a McKinsey tendido en el suelo del Dublin Sports Grounds.

Ejecutivo de The New York Times fue hallado muerto

Según informó EFE, McKinsey presentaba múltiples heridas de bala. Los agentes que acudieron al lugar confirmaron su fallecimiento.

Varios testigos señalaron a las autoridades que los disparos habrían sido realizados por una pareja de adultos mayores. La Policía inició entonces la búsqueda de los presuntos responsables.

El caso ocurrió el sábado por la tarde en Dublin, una ciudad ubicada al este de la bahía de San Francisco. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer qué ocurrió antes del ataque.

Suegros de la víctima fueron detenidos

Las autoridades identificaron a los sospechosos como Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años. La pareja fue identificada como los suegros de McKinsey.

EFE señaló que ambos fueron localizados y detenidos por las autoridades. Actualmente permanecen en una cárcel del condado de Alameda, a la espera de la presentación formal de cargos.

La Policía indicó en un comunicado que continúa investigando las circunstancias del homicidio. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre el motivo del crimen.

Investigación por el asesinato continúa en California

EFE informó que la investigación permanece abierta mientras las autoridades buscan establecer las causas del homicidio y reconstruir lo ocurrido en el complejo deportivo.

El periódico The New York Times confirmó que McKinsey trabajaba para la compañía desde 2023. El medio señaló que el ingeniero formaba parte de su equipo y desarrollaba funciones relacionadas con el área de ingeniería.

La Policía de Dublin no ha informado de otros detenidos relacionados con el caso. Zhang y Chen permanecen bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias del ataque y las posibles responsabilidades de los dos sospechosos. Por ahora, ambos son considerados presuntos responsables y el caso continúa bajo investigación.

Con información de EFE

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