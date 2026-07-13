Detienen a seis miembros de los ‘Latin Kings’ por el asesinato de un joven de origen ecuatoriano en Italia

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Policía italiana detuvo a seis jóvenes relacionados con la banda urbana de los ‘Latin Kings’ por su presunta participación en el asesinato en Milán de Gianluca Ibarra Silvera, un joven italiano de origen ecuatoriano.

Este crimen ocurrió el 26 de mayo en la estación de tren de Milán Certosa, según informaron las autoridades locales este lunes, 13 de julio de 2026

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Detalles de las detenciones

La orden de prisión preventiva fue coordinada por la Fiscalía de Milán y se ejecutó en las provincias norteñas de Milán y Monza.

Los detenidos incluyen a un ciudadano dominicano de 19 años y cinco peruanos con edades entre 18 y 22 años.

A todos ellos se les considera responsables, con diferentes grados de implicación, en el homicidio en Milán.

Avance en la investigación policial

Esta intervención representa un avance significativo en las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Investigación de la Jefatura de Policía de Milán. Anteriormente, el 5 y 9 de junio, las autoridades arrestaron a dos sospechosos identificados como los autores materiales del apuñalamiento, indica EFE.

Descripción del crimen

Según la reconstrucción policial, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y testimonios, el grupo organizado rodeó inicialmente a la víctima, su hermano y un amigo.

Posteriormente, los atacantes agredieron al grupo con piedras, botellas y armas blancas, lo que resultó en una persecución a lo largo de las vías ferroviarias.

Durante la fuga, Ibarra Silvera cayó al suelo. En ese momento, fue alcanzado por sus atacantes y apuñalado repetidamente hasta causarle la muerte.

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Contexto sobre los ‘Latin Kings’ en Italia

Los ‘Latin Kings’ son una organización criminal que ha crecido en Italia y está asociada con diversas actividades delictivas.

Este caso resalta la creciente preocupación sobre el crimen en Italia, especialmente entre las bandas urbanas que operan en las grandes ciudades, indica EFE.

Con información de EFE