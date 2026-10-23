Detienen a hombre con 4 235 aletas de tiburón en Colombia que pretendían comercializar a Ecuador

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La Fiscalía de Colombia detuvo a un hombre acusado de almacenar e intentar comercializar 4 235 aletas de tiburón, pertenecientes a diferentes especies, varias de ellas amenazadas de extinción. El hallazgo se produjo en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, al suroeste del país, informó EFE el jueves 22 de octubre.

Las aletas estaban distribuidas en 13 sacos que pesaban más de 376 kilogramos. El material fue encontrado en un establecimiento comercial dedicado a la venta de pescados, mariscos y otros productos del mar.

Las aletas de tiburón iban a ser vendidas supuestamente en Ecuador

Durante el operativo, las autoridades arrestaron a William Leonardo de la Cruz Valverde, señalado de almacenar las aletas con fines comerciales. Según la investigación preliminar, el cargamento pretendía ser trasladado y comercializado en Ecuador.

Aletas de tiburones amenazados de extinción

Las primeras evidencias apuntan a que las aletas procederían de más de 1 000 tiburones. Entre las especies identificadas figuran el tiburón martillo, tigre, sedoso, zorro, cobrizo y punta negra, varias incluidas en categorías de amenaza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

De acuerdo con EFE, el tiburón martillo está catalogado como en peligro crítico, mientras que el tiburón zorro figura en la categoría de en peligro.

La investigación también apunta a la posible práctica de aleteo, que consiste en cortar las aletas de los tiburones y arrojar sus cuerpos al mar. Esta actividad provoca la muerte de los animales y afecta el equilibrio de los ecosistemas marinos.

La Fiscalía señaló que la obtención de las aletas habría ocurrido sin autorización y en contravención de las normas ambientales destinadas a proteger estas especies.

Acusan al detenido de tráfico de fauna silvestre

Una fiscal de la Seccional Nariño, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), presentó al detenido ante un juez de control de garantías.

Según informó EFE, la Fiscalía le imputó los presuntos delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y tráfico de fauna. El hombre negó las acusaciones y fue enviado a prisión mientras continúa la investigación.

Con información de EFE

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